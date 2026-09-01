Названы крупнейшие ритейлеры рынка (инфографика)

По итогам шести месяцев 2026 года их совокупный доход вырос на 18% - с 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При этом положительную динамику продемонстрировали 1169 компаний, в то время как у 702 бизнесов он сократился.
В то же время, общая прибыль увеличилась на 17% — с 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. За указанный период прибыльных компаний уменьшилось на 72 — с 1 354 в первом полугодии 2025 года до 1 272 в настоящее время.
Лидеры
Крупнейшим ритейлером страны по доходу стал «АТБ-Маркет» — 136 млрд грн (+16% к прошлогоднему показателю).
Второе место занимает «Сільпо» с 59,55 млрд грн дохода (+18%). Тройку замыкает «Выгодная покупка» (сеть «Аврора») — 28,26 млрд грн (+30%).
В пятерку также вошли «Фора» — 26,83 млрд грн (+29%) и «Комфи Трейд» — 20,16 млрд грн (+27%).
Больше всего в деньгах прибавил АТБ-маркет — 18,84 млрд грн, или +16% в год. Сильпо увеличил доход на 9,16 млрд грн (+18%), Аврора — на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора — на 6,1 млрд грн (+29%).
Ранее мы писали, что сумма прямого убытка в сфере розничной торговли в течение 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, который провел Украинский Совет Торговых Центров.
Но, несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.
На такой же уровень прироста торговых точек ритейлеры рассчитывают и в течение 2024 года.