Названы крупнейшие ритейлеры рынка (инфографика) Сегодня 09:00 — Фондовый рынок

Названы крупнейшие ритейлеры рынка (инфографика)

В Украине в январе-июне 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доход компаний сферы розничной торговли увеличился на 18%, прибыль — на 17%.

Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр сообщил Опендатабот

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41 235 компаний работают в сфере розничной торговли в Украине. Их количество стабильно растет пятый год подряд. В этом году на 796 компаний больше открылось, чем закрылось.

Это почти столько, как и до начала полномасштабной, когда чистый прирост за аналогичный период составлял 804 компании.

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Рост дохода

По итогам шести месяцев 2026 года их совокупный доход вырос на 18% - с 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При этом положительную динамику продемонстрировали 1169 компаний, в то время как у 702 бизнесов он сократился.

В то же время, общая прибыль увеличилась на 17% — с 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. За указанный период прибыльных компаний уменьшилось на 72 — с 1 354 в первом полугодии 2025 года до 1 272 в настоящее время.

Лидеры

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Крупнейшим ритейлером страны по доходу стал «АТБ-Маркет» — 136 млрд грн (+16% к прошлогоднему показателю).

Второе место занимает «Сільпо» с 59,55 млрд грн дохода (+18%). Тройку замыкает «Выгодная покупка» (сеть «Аврора») — 28,26 млрд грн (+30%).

В пятерку также вошли «Фора» — 26,83 млрд грн (+29%) и «Комфи Трейд» — 20,16 млрд грн (+27%).

Больше всего в деньгах прибавил АТБ-маркет — 18,84 млрд грн, или +16% в год. Сильпо увеличил доход на 9,16 млрд грн (+18%), Аврора — на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора — на 6,1 млрд грн (+29%).

составляет $2,42 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, который провел Украинский Совет Торговых Центров. Ранее мы писали , что сумма прямого убытка в сфере розничной торговли в течение 2022−2023 годов в результате войны на территории УкраиныОб этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, который провел Украинский Совет Торговых Центров.

Но, несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.

На такой же уровень прироста торговых точек ритейлеры рассчитывают и в течение 2024 года.

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