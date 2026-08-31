Укрзализныця приглашает бизнес арендовать объекты на ряде вокзалов страны (список)
- Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 49,52 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 542 641,65 грн (без НДС),
- Складское помещение — 6 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 4 678,14 грн (без НДС),
- Объект для продажи сувенирной продукции и непродовольственных товаров — 25,73 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 108 366,53 грн (без НДС),
- Заведение общественного питания с правом продажи подакцизной группы, продовольственных и непродовольственных товаров — 1220,71 кв. м. Дата проведения аукциона — 03.09.2026. Стартовая цена лота — 834 758,12 грн (без НДС),
- Лаунж-зона для предоставления услуг по временному пребыванию и обслуживанию держателей премиальных банковских карт, с правом реализации продовольственных и подакцизных товаров — 438,7 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 368 350,07 грн (без НДС),
- Пристенный киоск на перроне для размещения объекта по продаже непродовольственных товаров — 12,8 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 53 273,22 грн (без НДС),
- Магазин по продаже продовольственных и непродовольственных товаров с правом продажи подакцизной группы товаров — 187,8 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 46 750,93 грн (без НДС),
- Заведение общественного питания с правом продажи подакцизной группы товаров — 415,5 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 211 036,61 грн (без НДС),
- Книжный магазин с правом продажи продовольственных товаров (кроме товаров подакцизной группы) — 205,3 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 25 288,85 грн (без НДС),
- Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 31,2 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 21 979,15 грн (без НДС),
- Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 20 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 10 762,00 грн (без НДС),
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