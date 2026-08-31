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Укрзализныця приглашает бизнес арендовать объекты на ряде вокзалов страны (список)

Фондовый рынок
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Укрзализныця приглашает бизнес арендовать объекты на ряде вокзалов страны (список)
Укрзализныця приглашает бизнес арендовать объекты на ряде вокзалов страны (список)
Укрзализныця выставляет на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряд объектов на вокзалах в Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Яремче и Лозовой.
Об этом говорится в сообщении компании.
Помещения и площади предлагают для обустройства заведений питания, лаунж-зоны, кафе, книжных магазинов и магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.
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Передача этих объектов в аренду позволит Укрзализныце сократить расходы на их содержание и одновременно получать дополнительные поступления от арендной платы.
Вокзал Киева
  • Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 49,52 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 542 641,65 грн (без НДС),
  • Складское помещение — 6 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 4 678,14 грн (без НДС),
  • Объект для продажи сувенирной продукции и непродовольственных товаров — 25,73 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 108 366,53 грн (без НДС),
Вокзал Львова
  • Заведение общественного питания с правом продажи подакцизной группы, продовольственных и непродовольственных товаров — 1220,71 кв. м. Дата проведения аукциона — 03.09.2026. Стартовая цена лота — 834 758,12 грн (без НДС),
  • Лаунж-зона для предоставления услуг по временному пребыванию и обслуживанию держателей премиальных банковских карт, с правом реализации продовольственных и подакцизных товаров — 438,7 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 368 350,07 грн (без НДС),
  • Пристенный киоск на перроне для размещения объекта по продаже непродовольственных товаров — 12,8 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 53 273,22 грн (без НДС),
Вокзал Одессы
  • Магазин по продаже продовольственных и непродовольственных товаров с правом продажи подакцизной группы товаров — 187,8 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 46 750,93 грн (без НДС),
  • Заведение общественного питания с правом продажи подакцизной группы товаров — 415,5 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 211 036,61 грн (без НДС),
Вокзал Ивано-Франковска
  • Книжный магазин с правом продажи продовольственных товаров (кроме товаров подакцизной группы) — 205,3 кв. м. Дата проведения аукциона — 11.09.2026. Стартовая цена лота — 25 288,85 грн (без НДС),
Вокзал Яремче
  • Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 31,2 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 21 979,15 грн (без НДС),
Вокзал Лозовой
  • Кофейня без права продажи подакцизной группы товаров — 20 кв. м. Дата проведения аукциона — 10.09.2026. Стартовая цена лота — 10 762,00 грн (без НДС),
Ранее мы писали, что в этом году Укрзализныця законтрактовала 102 новых пассажирских вагона. Срок службы новых вагонов будет на 20 лет дольше срока службы, продлены межремонтные интервалы и потребовать меньшего количества сервисного персонала.
Два из десяти вагонов будут приспособлены для перевозки людей в колесных креслах.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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