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рф полностью уничтожила ликеро-водочный завод «Хортица»

Фондовый рынок
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Ликеро-водочный завод «Хортица» в городе Запорожье, входящий в группу Global Spirits, получил серьезные повреждения в результате российской атаки.
Об этом «NV Бизнес «сообщила пресс-служба группы.
Предприятие получило четыре попадания, пожар на заводе длился не менее трех часов. По оценкам специалистов, он не подлежит восстановлению.
«Часть продукции сгорела полностью, часть — оплавилась и подлежит утилизации», — отметили в компании.
В общей сложности было потеряно примерно 3−4 млн бутылок продукции с выплаченным акцизом. В Global Spirits добавили, что средняя стоимость одного товара составляет 100 грн.
Напомним, Global Spirits — это международный алкогольный холдинг, основанный в 2008 году. Он объединяет профильные активы в алкогольной отрасли.
В портфель входят водочные, коньячные и винные бренды, продукция которых экспортируется более чем в 87 стран. В Украине холдинг имеет два производственных предприятия — завод «Хортица» и Одесский коньячный завод.
Завод «Хортица» был построен по уникальному проекту и оснащен оборудованием ведущих мировых производителей. На предприятии установили инженерные системы Rehau и линии разлива Ital Project.
По материалам:
Finance.ua
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