Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци» Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»

Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса «Что с поездами» на сайте «Укрзализныци».

По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент у поезда сообщением Сумы — Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.

Среди других рейсов с большими задержками:

Сумы-Киев-Пассажирский — 15 часов;

Днепр-Главный — Ивано-Франковск — 9 часов 33 минуты;

Киев-Пассажирский-Солотвино-1 — 9 часов 28 минут;

Конотоп-Жмеринка — 9 часов 19 минут;

Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная — 8 часов 34 минуты;

Харьков-Пассажирский-Ужгород — 8 часов 33 минуты.

Прогноз времени прибытия ориентировочный и может меняться в зависимости от ситуации на маршруте.

В «Укрзализныце» причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.

Что делает «Укрзализныця» для пассажиров

Из-за массовых задержек компания изменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.

Пассажиры также могут:

бесплатно получить питьевую воду и чай;

воспользоваться «Пунктами несокрушимости», чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;

оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте «Укрзализныци» в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дія.Підпис.

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