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Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»

Фондовый рынок
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Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»
Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»
Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса «Что с поездами» на сайте «Укрзализныци».
По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент у поезда сообщением Сумы — Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.
Среди других рейсов с большими задержками:
  • Сумы-Киев-Пассажирский — 15 часов;
  • Днепр-Главный — Ивано-Франковск — 9 часов 33 минуты;
  • Киев-Пассажирский-Солотвино-1 — 9 часов 28 минут;
  • Конотоп-Жмеринка — 9 часов 19 минут;
  • Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная — 8 часов 34 минуты;
  • Харьков-Пассажирский-Ужгород — 8 часов 33 минуты.
Прогноз времени прибытия ориентировочный и может меняться в зависимости от ситуации на маршруте.
Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»
Подробно смотрите здесь.
В «Укрзализныце» причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.

Что делает «Укрзализныця» для пассажиров

Из-за массовых задержек компания изменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.
Пассажиры также могут:
  • бесплатно получить питьевую воду и чай;
  • воспользоваться «Пунктами несокрушимости», чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;
  • оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте «Укрзализныци» в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дія.Підпис.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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