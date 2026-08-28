Вторые сутки подряд массово задерживаются поезда «Укрзализныци»
- Сумы-Киев-Пассажирский — 15 часов;
- Днепр-Главный — Ивано-Франковск — 9 часов 33 минуты;
- Киев-Пассажирский-Солотвино-1 — 9 часов 28 минут;
- Конотоп-Жмеринка — 9 часов 19 минут;
- Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная — 8 часов 34 минуты;
- Харьков-Пассажирский-Ужгород — 8 часов 33 минуты.
Что делает «Укрзализныця» для пассажиров
- бесплатно получить питьевую воду и чай;
- воспользоваться «Пунктами несокрушимости», чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;
- оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.
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