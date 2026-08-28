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Склады сети «Дом Игрушек» и логистические центры «Форы» и «Comfy» уничтожены из-за атаки рф

Фондовый рынок
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В результате массированного обстрела Киева и Киевской области армией рф уничтожен или поврежден распределительный центр сети «Дом Игрушек» и логистические центры «Форы» и «Comfy».
Об этом сообщили на своих страницах в социальных сетях.
«Сегодняшнее утро началось с плохой новости. В результате российской атаки был уничтожен распределительный центр — место, где хранилась значительная часть наших игрушек, и откуда ежедневно товар отправлялся в магазины по всей Украине. Наша команда не пострадала», — сообщила пресс-служба сети в Фейсбуке.
В компании также отметили, что часть уже оформленных заказов может приехать позже, чем планировалось.
В ночь на 27 августа рф атаковала Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также 258 беспилотниками. Под ударом оказались Одесчина, Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина и Запорожье.
«Мы свяжемся со всеми, кто сейчас ждет своего заказа. За оплаченные заказы, которые нам придется отменить, клиентам будут возвращены денежные средства. Наши оффлайн-магазины продолжают работать, а сайт принимать новые заказы», ​​- добавили в компании.
Также рф в очередной раз атаковала логистический центр сети супермаркетов «Фора».
В «Форе» отметили, что в результате утренней атаки пострадал склад, который сеть начала использовать всего несколько дней назад — 23 августа. Людей на объекте не было, потому без пострадавших.
В Comfy рассказали о прицельном дроновом ударе по распределительному центру в Киевской области. Пострадавших среди работников тоже нет.
По материалам:
Слово і Діло
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