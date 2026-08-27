Банки США переходят к токенизированным депозитам и собственным блокчейн-сетям Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Банки США переходят к токенизированным депозитам и собственным блокчейн-сетям

Как сообщает Fixygen, противостояние традиционных банков и криптовалют постепенно меняет характер: крупнейшие финансовые институты уже не пытаются доказать, что блокчейн им не нужен, а начинают переносить банковские депозиты и платежи на ту же технологическую инфраструктуру, на которой работают стейблкоины.

Одним из самых показательных событий августа стало создание в США BankChain Alliance, объединившее банковские ассоциации 39 штатов. Проект предусматривает создание к 2027 году банковской блокчейн-сети, которая сможет поддерживать токенизированные депозиты, стейблкоины, автоматизированные расчеты и программируемые платежи.

Фактически небольшие и региональные банки США пытаются получить собственную альтернативу криптовалютной платежной инфраструктуре, не отдавая этот рынок Circle, Coinbase и технологическим компаниям. Крупные банки движутся в том же направлении.

4 августа Wells Fargo объявил о запуске токенизированных депозитов для корпоративных клиентов. Такие средства являются банковскими деньгами, записанными в блокчейне, и позволяют производить расчеты круглосуточно, включая выходные. Первый этап предусматривает сделки между долларом и британским фунтом, а в 2027 году банк намерен расширить географию и перечень валют.

Принципиальная разница между токенизированным депозитом и USDC или USDT заключается в том, кто является эмитентом.

В случае классического стейблкоина клиент владеет цифровым обязательством специализированного эмитента. В случае tokenized deposit он по-прежнему имеет банковский депозит, только инфраструктура его перемещения становится блокчейн-ориентированной.

Поэтому банки фактически говорят криптоиндустрии: технологию мы принимаем, но деньги хотим оставить внутри банковской системы. Еще дальше продвинулись платежные системы.

Visa сообщала, что ее годовой объем расчетов в стейблкоинах достиг около $7 млрд, а в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки объем таких расчетов за год увеличился почти в 60 раз. Компания уже развивает более 160 карточных программ, связанных со стейблкоинами. В июле Visa представила отдельную платформу Visa Stablecoin Platform, через которую банки, финтех-компании и платежные провайдеры смогут работать со стейблкоинами в единой инфраструктуре. В августе компания также расширила Visa Direct возможностью производить выплаты и предварительное финансирование с использованием стейблкоинов.

В то же время стремительно развивается использование стейблкоинов непосредственно потребителями. По оценке платежной компании RedotPay, которую приводит Reuters, расходы с помощью карт, привязанных к стейблкоинам, могут возрасти примерно до $50 млрд в год к 2028 году. Уже в июле 2026 года месячный объем таких карточных платежей впервые превысил $1 млрд.

Важнейший фактор изменений на рынке — регулирование в США.

17 августа Министерство финансов США обнародовало новый проект правил реализации GENIUS Act. Начиная с 18 января 2027 года выпуск платежных стейблкоинов в США, как правило, будет разрешен только лицензированным эмитентам. С июля 2028 г. американские поставщики услуг также получат ограничения по предложению пользователям стейблкоинов, выпущенных без соответствующей лицензии.

open4business По материалам:

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