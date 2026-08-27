Крупнейший контейнерный перевозчик мира приостановил рейсы в рф
— Фондовый рынок
Ведущий мировой контейнерный перевозчик MSC Mediterranean Shipping Co. приостановил прием заказов на рейсы в порт Новороссийска после того, как одно из судов компании подверглось атаке дрона.
Об этом сообщает Bloomberg.
В сообщении для клиентов компания отметила, что решение принято после недавней атаки на судно MSC ULSAN III, направлявшееся в Новороссийск. При этом не уточняется, когда произошел инцидент.
В MSC отметили, что следят за ситуацией, и советуют клиентам обращаться в свое представительство относительно возможных альтернативных логистических решений для импорта и экспорта.
Компания, как и другие международные контейнерные перевозчики, ограничила свою деятельность в россии после полномасштабного вторжения в Украину.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.