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В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков

Фондовый рынок
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В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков
В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков
24−28 августа в системе Prozorro. Продажи запланированы продажи активов трех банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 13 549,9 млн грн. Из них на сумму 13 546,3 млн грн выставлены права требования по кредитам. Кроме того, на сумму 3,5 млн грн на продажу выставлены основные средства банков.
Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:
  • ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 13 543,2 млн. грн., из них со стартовой ценой 13 543,1 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам. Основные средства будут торговаться со стартовой ценой 0,01 млн. грн.
  • АО «РВС БАНК» — на общую сумму 4,4 млн грн, из них с начальной ценой 3,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и со стартовой ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства.
  • АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — с начальной ценой 2,3 млн грн на продажу выставлены основные средства.
Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов «.
Напомним, средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.
По материалам:
Finance.ua
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