В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков
- ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 13 543,2 млн. грн., из них со стартовой ценой 13 543,1 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам. Основные средства будут торговаться со стартовой ценой 0,01 млн. грн.
- АО «РВС БАНК» — на общую сумму 4,4 млн грн, из них с начальной ценой 3,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и со стартовой ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства.
- АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — с начальной ценой 2,3 млн грн на продажу выставлены основные средства.
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