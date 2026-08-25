Apple готовит сразу две новые версии наушников Сегодня 22:51 — Фондовый рынок

Apple планирует представить новое поколение базовых беспроводных наушников AirPods уже в следующем месяце.

Мероприятие, как сообщает Bloomberg, запланировано на 9 сентября.

Речь идет об обновлении базовой линейки AirPods, которую последний раз обновляли еще в 2024 году. Как и в случае с AirPods 4, производитель готовит сразу две версии наушников: базовую и более дорогую с активным шумоподавлением.

По предварительной информации, AirPods 5 получат новый процессор для стабильного соединения и работы с Apple Intelligence, улучшенную автономность и усовершенствованное шумоподавление в старшей версии. Изменятся ли цены, не уточняется. AirPods 4 поступили в продажу по цене от 129 долларов.

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Кроме iPhone 18 Pro и новых AirPods, Apple должна представить дебютный складной iPhone и новое поколение Apple Watch 12, в том числе Watch Ultra 4.

Параллельно с обычными наушниками Apple реализует и гораздо более амбициозный проект, однако их запуск, по данным Bloomberg, перенесен на 2027 год. Такие наушники должны получить встроенные камеры и интеграцию с функциями Visual Intelligence и Siri для работы с искусственным интеллектом.

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Благодаря «умному зрению» AirPods смогут определять местоположение пользователя с большей точностью, анализируя вывески, номера домов и другие ориентиры. Навигация тоже станет более интуитивной — достаточно повернуть голову в нужную сторону, и устройство подскажет направление. Кроме того, эта технология поможет людям с нарушением зрения, выявляя препятствия на их пути.

Ранее Apple фактически сама подтвердила разработку необычных наушников, случайно добавив демонстрационное видео с ними в тестовую версию macOS 26.7. Однако AirPods 5, которые должны выйти осенью, по всей видимости, станут более традиционным обновлением линейки.

УНІАН По материалам:

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