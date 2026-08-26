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Maudau сокращает часть персонала из-за атак

Фондовый рынок
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Маркетплейс Maudau, входящий в Fozzy Group, сообщил о вынужденной оптимизации штата из-за последствий ударов россии по логистическим объектам.
Об этом говорится в заявлении компании.
В Maudau отметили, что сокращение штата необходимо, чтобы сохранить устойчивость бизнеса, адаптироваться к новым условиям и продолжить работу.
Maudau подчеркнули, что сокращение работников является сложным решением, а также заверили, что процесс постараются провести максимально честно, корректно и с уважением ко всем сотрудникам.
Maudau (ООО «Маудау») — это украинский онлайн-маркетплейс, позиционирующий себя как «маркет повседневных штук». Платформа предназначена для покупок товаров первой необходимости.
По данным на сайте маркетплейса, в Maudau работает более 700 человек.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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