Maudau сокращает часть персонала из-за атак Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Маркетплейс Maudau, входящий в Fozzy Group, сообщил о вынужденной оптимизации штата из-за последствий ударов россии по логистическим объектам.

Об этом говорится в заявлении компании.

В Maudau отметили, что сокращение штата необходимо, чтобы сохранить устойчивость бизнеса, адаптироваться к новым условиям и продолжить работу.

Maudau подчеркнули, что сокращение работников является сложным решением, а также заверили, что процесс постараются провести максимально честно, корректно и с уважением ко всем сотрудникам.

Maudau (ООО «Маудау») — это украинский онлайн-маркетплейс, позиционирующий себя как «маркет повседневных штук». Платформа предназначена для покупок товаров первой необходимости.

По данным на сайте маркетплейса, в Maudau работает более 700 человек.

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