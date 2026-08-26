Укрзализныця законтрактовала рекордные 102 пассажирских вагона в этом году Сегодня 10:23 — Фондовый рынок

В этом году Укрзализныця законтрактовала 102 новых пассажирских вагона.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«Укрзализныця заключила очередной договор с отечественным производителем — ПАО „Крюковский вагоностроительный завод“ — на поставку 10 пассажирских вагонов нового поколения до конца 2029 года. Стоимость контракта составляет более 1 млрд грн по НДС», — говорится в сообщении.

Срок службы новых вагонов будет на 20 лет дольше, межремонтные интервалы продлены и потребуется меньше сервисного персонала.

Два из десяти вагонов будут приспособлены для перевозки людей в колесных креслах.

Постепенная закупка вагонов нового поколения началась в прошлом году с тестовой партии из 5 единиц. К производству этого оборудования привлечены более 100 украинских предприятий-производителей, обеспечивающих поставку комплектующих. В рамках государственной программы финансирования с 2021 года Укрзализныце удалось законтрактовать 368 пассажирских вагонов.

uaprom По материалам:

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