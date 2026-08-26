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Сенс Банк отстранил директора финмониторинга и назначил нового члена наблюдательного совета

Фондовый рынок
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Акционерное общество «Сенс Банк» сообщило о вхождении в наблюдательный совет нового независимого члена в рамках обновления системы корпоративного управления, а также об отстранении от работы директора департамента финансового мониторинга Людмилы Снигур.
Об этом пишет Delo.ua.
Как сообщили в пресс-службе банка, директору департамента финансового мониторинга на период отстранения от исполнения должностных обязанностей заблокировали доступ к корпоративной сети и ко всем системам банка.
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«АО „Сенс Банк“ заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства», — заверили в финучреждении.
Банк не назвал отстраненное должностное лицо. Но ранее Национальный банк требовал отстранить от работы начальницу департамента финмониторинга «Сенс банка» Людмилу Снигур.
Также в наблюдательный совет Сенс Банка добавили нового независимого члена — Петера Новака, имеющего более 25 лет опыта в сфере ІТ и операционной деятельности, сообщили на сайте банка.
В 2007—2010 годах Новак входил в правление Tatra Banka в Словакии, где занимал должности COO и CIO.
В 2011—2014 годах он был управляющим директором Raiffeisen Bank International в Вене, где отвечал за международные операции и ІТ. Также работал в наблюдательных советах банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.
В дальнейшем Новак входил в правление словацких банков VUB Banka, где в 2014—2019 годах отвечал за операционную деятельность, и Prima Banka, где в 2019—2023 годах занимал должность CIO.
В Сенс Банке отметили, что международный банковский опыт нового независимого члена должен усилить наблюдательный совет и способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления. В частности, это должно помочь банку в подготовке к приватизации.
По материалам:
Finance.ua
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