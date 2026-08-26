Сенс Банк отстранил директора финмониторинга и назначил нового члена наблюдательного совета Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Сенс Банк» сообщило о вхождении в наблюдательный совет нового независимого члена в рамках обновления системы корпоративного управления, а также об отстранении от работы директора департамента финансового мониторинга Людмилы Снигур.

Об этом пишет Delo.ua.

Как сообщили в пресс-службе банка, директору департамента финансового мониторинга на период отстранения от исполнения должностных обязанностей заблокировали доступ к корпоративной сети и ко всем системам банка.

«АО „Сенс Банк“ заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства», — заверили в финучреждении.

Банк не назвал отстраненное должностное лицо. Но ранее Национальный банк требовал отстранить от работы начальницу департамента финмониторинга «Сенс банка» Людмилу Снигур.

Также в наблюдательный совет Сенс Банка добавили нового независимого члена — Петера Новака, имеющего более 25 лет опыта в сфере ІТ и операционной деятельности, сообщили на сайте банка.

В 2007—2010 годах Новак входил в правление Tatra Banka в Словакии, где занимал должности COO и CIO.

В 2011—2014 годах он был управляющим директором Raiffeisen Bank International в Вене, где отвечал за международные операции и ІТ. Также работал в наблюдательных советах банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.

В дальнейшем Новак входил в правление словацких банков VUB Banka, где в 2014—2019 годах отвечал за операционную деятельность, и Prima Banka, где в 2019—2023 годах занимал должность CIO.

В Сенс Банке отметили, что международный банковский опыт нового независимого члена должен усилить наблюдательный совет и способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления. В частности, это должно помочь банку в подготовке к приватизации.

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