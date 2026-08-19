НАБУ и САП разоблачили организацию, которая легализовала 150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас» Сегодня 16:00

НАБУ

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников Офиса Президента и других лиц. Речь идет о спецоперации «Форест Гамп».

Правоохранители утверждают, что участники схемы организовали легализацию 150 млн грн наличных, полученных преступным путем, для дальнейшего внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас».

В состав организации, как отмечают правоохранители, входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие.

НАБУ и САП сообщили о подозрении лицам, которые, по версии следствия, организовали и обеспечили внесение залога за счет средств, полученных преступным путем. Их действия квалифицировали по статье 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Досудебное расследование продолжается.

Как легализовали деньги

Ведомства обнародовали записи разговоров фигурантов, которые, по версии следствия, демонстрируют подготовку и реализацию схемы легализации средств для внесения залога по делу «Мидас».

По данным детективов, для легализации денег привлекли подконтрольные компании и физических лиц, а затем топ-менеджмент государственного Sense Bank, с которым согласовали механизм проведения операций в обход финмониторинга.

«В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над АО „Сенс Банк“. Это дало им возможность использовать его в своих интересах», — рассказал детектив НАБУ.

На обнародованных записях глава наблюдательного совета Sense Bank отчитывается заместителю руководителя Офиса президента о зачислении средств на счета предприятий, привлеченных к схеме.

Кроме того, как пишет Суспільн е, в видео НАБУ есть запись разговора между людьми, голоса которых, вероятно, принадлежат заместителю руководителя Офиса президента Ирине Мудрой и экс-нардепу Максиму Микитасю. Из записей следует, что собеседники обсуждали выборы в Совет общественного контроля при НАБУ, а также будущее руководства антикоррупционных органов.

Также во время обысков в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

«В нем — коммуникационные шаги и месседжи, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК», — пояснили в НАБУ. На фото видно, что антикризисный план касается антикоррупционной инфраструктуры и предусматривает шаги в медиа и соцсетях.

Следует отметить, что после обнародования записей Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Роль финмониторинга в деле

Народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк отдельно обратила внимание на роль финансового мониторинга в описанной НАБУ и САП схеме. По ее словам, сама необходимость строить сложную систему для проводки денег говорит о том, что финмониторинг создает барьер для легализации незаконных денег.

«Если совсем кратко, по данным следствия, участникам схемы нужно было легализовать 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела Мидас. И просто принести эти деньги в банк и провести платеж они не могли. Именно из-за финансового мониторинга», — написала депутат.

Василевская-Смаглюк отметила, что, по данным следствия, для обхода этих процедур участники схемы привлекали подконтрольные компании и лиц, открывали счета, готовили фиктивные документы и использовали транзитные операции.

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«А главное — договариваться с руководством государственного банка о проведении платежей в обход надлежащих проверок», — написала она.

По мнению депутата, эта ситуация демонстрирует, что финансовый мониторинг может препятствовать отмыванию незаконных средств. В то же время она подчеркнула, что это не означает безупречность системы. По ее словам, бывают ситуации, когда мониторинговые процедуры создают лишние проблемы для добросовестных клиентов или выходят за пределы необходимого.

«Но „финмон надо совершенствовать“ и „финмон никому, кроме честных людей, не мешает“ — это две большие разницы», — отметила Василевская-Смаглюк.

Она также призвала не пренебрегать требованиями финансового мониторинга, поскольку попытки обойти их могут иметь уже уголовные последствия.

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