Болгария будет развивать черноморские коридоры Сегодня 14:30 — Мир

Болгария планирует развивать Черноморский транспортный коридор, модернизировать сообщение с Румынией и Турцией и активнее присоединяться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

«Болгария в полной мере использует стратегический потенциал Черного моря как части европейских и евразийских транспортных цепей. Активное участие страны в Транскаспийском международном транспортном маршруте (так называемом Среднем коридоре) откроет новые перспективы для развития болгарских морских портов и сухопутного сообщения с Турцией», — отмечается в программе.

В документе указывается, что Средний коридор — это безопасный маршрут, которого не коснулись санкции, в то время как ключевые морские транспортные узлы, в частности Красное море и Ормузский пролив, становятся зонами риска.

«Это обуславливает необходимость ускоренной модернизации направлений и объектов, являющихся частью Трансъевропейской транспортной сети, а также европейских транспортных коридоров, проходящих через Болгарию: «Балтийское море — Черное море — Эгейское море», «Западные Балканы — Восточное Средиземноморье» и «Рейн — Дунай».

Отдельным проектом предусмотрено создание Черноморского транспортного коридора, включающего автомагистраль «Черное море» и транспортные сообщения с Румынией и Турцией.

В документе отмечается, что географическое положение — главное геополитическое преимущество Болгарии, поскольку через страну проходят маршруты между Европой и Азией. Правительство намерено использовать это для развития Болгарии как энергетического, цифрового и транспортного узла европейского значения.

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