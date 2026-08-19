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Болгария будет развивать черноморские коридоры

Мир
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Болгария планирует развивать Черноморский транспортный коридор, модернизировать сообщение с Румынией и Турцией и активнее присоединяться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).
Об этом говорится в Программе управления Республикой Болгария на 2026−2030 годы.
«Болгария в полной мере использует стратегический потенциал Черного моря как части европейских и евразийских транспортных цепей. Активное участие страны в Транскаспийском международном транспортном маршруте (так называемом Среднем коридоре) откроет новые перспективы для развития болгарских морских портов и сухопутного сообщения с Турцией», — отмечается в программе.
В документе указывается, что Средний коридор — это безопасный маршрут, которого не коснулись санкции, в то время как ключевые морские транспортные узлы, в частности Красное море и Ормузский пролив, становятся зонами риска.
«Это обуславливает необходимость ускоренной модернизации направлений и объектов, являющихся частью Трансъевропейской транспортной сети, а также европейских транспортных коридоров, проходящих через Болгарию: «Балтийское море — Черное море — Эгейское море», «Западные Балканы — Восточное Средиземноморье» и «Рейн — Дунай».
Отдельным проектом предусмотрено создание Черноморского транспортного коридора, включающего автомагистраль «Черное море» и транспортные сообщения с Румынией и Турцией.
В документе отмечается, что географическое положение — главное геополитическое преимущество Болгарии, поскольку через страну проходят маршруты между Европой и Азией. Правительство намерено использовать это для развития Болгарии как энергетического, цифрового и транспортного узла европейского значения.
По материалам:
Finance.ua
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