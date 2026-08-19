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Нефтяные компании США готовятся подписать соглашения с Венесуэлой о добыче нефти

Энергетика
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Нефтяные компании США готовятся подписать соглашения с Венесуэлой о добыче нефти
Нефтяные компании США готовятся подписать соглашения с Венесуэлой о добыче нефти
Несколько независимых американских нефтяных компаний в ближайшее время могут подписать соглашения о добыче с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.
Об этом сообщили три источника, знакомых с планами, передает Politico, пишет УНН.
Церемонию подписания планировали провести в Хьюстоне с участием нескольких американских производителей и представителей PDVSA. На нем могут присутствовать министр нефти Венесуэлы и руководитель разведывательного подразделения государственной компании.
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Соглашения стали результатом усилий администрации Дональда Трампа по увеличению добычи нефти в Венесуэле. В конце апреля американские чиновники посетили Каракас и договорились о меморандумах, которые должны были создать основу для новых контрактов.
По словам энергетического консультанта Дэвида Голдвина, независимые американские компании могут стать основным источником роста нефтедобычи Венесуэлы в ближайшие годы.
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«Пока супермейджоры выжидают, как разрешится политическая ситуация, независимые компании могут быстро снизить риски своих проектов», — сказал Голдвин.
В то же время, эксперт прогнозирует, что новые инвестиции могут увеличить добычу Венесуэлы примерно на 300 тысяч баррелей в сутки в течение следующего года. Для значительно большего роста, по его словам, стране необходимо возобновить электроснабжение и обеспечить более стабильные политические и экономические условия.
По материалам:
УНН
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