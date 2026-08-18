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Тарифы на газ в сентябре 2026 года

Энергетика
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Тарифы на газ в сентябре 2026 года
Тарифы на газ в сентябре 2026 года
В сентябре клиенты «Нафтогаза» будут платить за газ по действующему тарифу — 7,96 грн/кубометр. Такая цена будет до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время ее повышения ожидать не стоит.
Об этом сообщили в «Нафтогазе».
Именно до этого срока продлено действие тарифного плана «Фиксированный».
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Платить за газ нужно по-прежнему каждый месяц. Срок — до 25 числа следующего месяца.
«Тарифный план „Фиксированный“. Цена за кубический метр: 7,96 грн. Срок действия: до 30 апреля 2027 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, срок действия самого тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке — в случае перехода на другой тарифный план.
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Помимо действующих абонентов, к тарифу могут подключиться новые клиенты ГК «Нафтогаз Украины». Для этого им следует выбрать тарифный план «Фиксированный» в заявлении на присоединение.
Ранее мы писали, что начислили 729 тыс. грн долга за газ из-за показаний испорченного счетчика.
В то же время, Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.
«По оценке Фонда, этот процесс может начаться уже в 2027 году», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.
Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:
  • финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;
  • сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;
  • снижению объема скрытых бюджетных субсидий.
В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов до июля этого года. В настоящее время срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине никогда не были исключительно экономической категорией.
В последнее десятилетие страна пережила несколько принципиально разных моделей тарифообразования: от резкого рыночного выравнивания после 2014 года до частичного возврата к административному контролю во время полномасштабной войны.
В этом материале Finance.ua проанализировал динамику тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги от независимости и до сегодняшнего дня, а также вспомнил, как государственная политика, сотрудничество с МВФ и состояние энергетической инфраструктуры влияют на цены и их возможный рост в целом и в будущем — Как изменялись тарифы на коммунальные услуги в Украине
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
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