Чего ждать от цен на АЗС осенью Сегодня 21:00 — Энергетика

Чего ждать от цен на АЗС осенью

Пока нет предпосылок ни для резкого удешевления, ни для удорожания горючего на украинских АЗС. В то же время, ситуация на мировом рынке может измениться уже в конце августа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Лёушкин.

Цены на АЗС пока замерли

По словам Лёушкина, сейчас на украинском топливном рынке нет факторов, которые толкали цены существенно вверх или вниз.

«Будут стоять на месте. Ничего сейчас такого чрезвычайного не происходит ни в ту, ни в другую сторону», — сказал эксперт.

Он отметил, что поставка горючего через западную границу идет нормально, благодаря чему ситуация на рынке балансируется.

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При этом возможны незначительные колебания цен. По словам эксперта, отдельные сети могут корректировать свою маркетинговую политику, однако в целом это не должно существенно изменить ситуацию.

«Можно говорить, что пока что все будет стоять на месте», — отметил Лёушкин.

По его мнению, рынок будет ожидать более значимых событий, которые могут изменить ситуацию. Среди них эксперт назвал развитие ситуации вокруг Ирана и возможные санкции против россии.

Будет ли бензин по 77 гривен в сентябре

В сети появлялись прогнозы, что в сентябре бензин может подешеветь до 77 грн/л, а дизель — до 83 грн/л. Однако Лёушкин считает, что говорить о таком сценарии пока рано.

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«Потому что нет предпосылок к этому. Но в принципе такой прогноз возможен», — сказал он.

В то же время, эксперт обратил внимание на еще один фактор, который может повлиять на цены в Европе и, соответственно, на украинский рынок.

Сентябрь, по словам Лёушкина, традиционно является проблемным периодом для американского нефтяного рынка из-за ураганов.

Стихийные явления могут привести к остановке части добычи и переработки нефти в США. В то же время, Соединенные Штаты — мощный игрок для европейского рынка.

«Без штатовского ресурса цена в Европе еще больше подскочит», — объяснил эксперт.

Он добавил, что ураганы в США обычно приходятся на конец августа и начало сентября, хотя иногда могут продолжаться и до октября.

Таким образом, прогноз на удешевление топлива в сентябре будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и развития событий на мировом нефтяном рынке.

Стоит ли сейчас запасаться горючим

Покупать горючее впрок «прямо сейчас» эксперт не призывает. По его словам, в Украине пока все хорошо с поставками и топлива достаточно.

«Сейчас с поставками в Украине все хорошо. Горючее есть», — отметил он.

В то же время, четких предпосылок ни для подорожания, ни для удешевления сейчас нет.

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