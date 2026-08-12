Эксперт прогнозирует новый скачок цен на горючее Сегодня 08:27 — Энергетика

Эксперт прогнозирует новый скачок цен на горючее

Цена дизельного горючего в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

Об этом УНІАН рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

«Предполагаю, что ценовой кризис в 100 гривен, который все боялись, с продолжением ударов по российским НПЗ может вернуться и прийти к нам. Это следует из котировки, которую мы сейчас видим. В пятницу (7 августа, — УНИАН) за тонну газойля было 1150 долларов, а сейчас уже 1254 долларов на 1254 долларов. 5 гривен на литре», — сказал эксперт.

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Он объяснил удорожание тем, что после атак на российские НПЗ россия вынуждена увеличивать закупки готового горючего за рубежом. При этом она выходит на те же рынки, где закупает ресурс Украина.

«Если мы будем дальше активно бить по российской нефтепереработке, как мы начали это активно делать в последние дни, по 2−3 НПЗ в день, соответственно, Россия будет больше покупать у Европы горючее, там же, где мы его покупаем. Соответственно, там его будет меньше, а цена будет расти», — отметил Леушкин.

По его словам, Украина преимущественно покупает горючее в южном направлении. В частности, в Румынии, Греции, Болгарии и Турции. Именно этот ресурс рф сейчас активно конкурирует с украинскими импортерами.

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«россия сюда лезет со своими деньгами, со своими объемами. Они выкупают все как пылесосы. У них денег просто больше. Они цену большую платят. Им государство топливный демпфер (государственный инструмент стабилизации внутренних цен на горючее, — ред.) дает, доплачивает. То есть мы, чисто как в экономике, — закупим за закупку Левкин.

При этом быстро переориентироваться на другие рынки Украина не сможет. По словам эксперта, закупка горючего из более отдаленных регионов будет означать дополнительные расходы на логистику и время.

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