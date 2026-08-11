Украина избежала дефицита э/э во время жары благодаря резервам ТЭС Сегодня 10:23 — Энергетика

Украина избежала дефицита э/э во время жары благодаря резервам ТЭС

Украине удалось избежать дефицита электрической энергии с возможными ограничениями в жаркий период благодаря наличию в резерве нескольких тепловых энергоблоков, оптимизации графиков ремонтов на атомных энергоблоках и уменьшению потребления с начала 2026 года.

Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

«На момент наступления жары в Украине существовал профицит генерации, в том числе благодаря наличию в резерве, как правило, двух-трех тепловых энергоблоков, которые не могли работать на экспорт электроэнергии по причине действия экологического налога СВАМ», — отметила она в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того АО «НАЭК «Энергоатом» с конца июля отсрочило вывод в плановый ремонт очередного атомного энергоблока, работавшего некоторое время на пониженном нагружении в ожидании выхода из ремонта встречного энергоблока.

«Это было правильное решение: график ремонта был оптимизирован так, чтобы хватило топлива на пролонгированный срок, с целью дождаться выхода в эксплуатацию компенсирующей мощности другого блока», — отметила Буславец.

По ее словам, еще одним из факторов, повлиявших на отсутствие дефицита электроэнергии, стали общее падение ее потребления с начала 2026 года, в частности из-за строительства бизнесом генерации для собственного потребления, и остановка отдельных промышленных предприятий накануне жаркой погоды в результате атак РФ на портовую инфраструктуру и суда. В частности, останавливали свою работу Южный ГОК и предприятия группы Ferrexpo.

По данным эксминистерки, в Украине за шесть месяцев этого года общее потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6%, в том числе в промышленности — на 13%.

В настоящее время в энергосистеме Украины работает 7 из 9 энергоблоков АЭС, расположенных на неоккупированных территориях, на прошлой неделе один энергоблок завершил ремонтные работы и одновременно другой энергоблок вышел в плановый ремонт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.