Венгерская MOL договорилась с Хорватией о транзите нефти Вчера 21:40 — Энергетика

Венгерская нефтегазовая группа MOL и хорватская компания Janaf, оператор Адриатического нефтепровода (Adria), заключили соглашение о транспортировке 2,05 млн тонн нефти в 2026 году.

«Janaf Plc. и MOL Group завершили процесс подписания соглашения о транспортировке 2,05 млн тонн нефти по трубопроводной системе Janaf на период с 1 января по 31 декабря 2026 года», — сообщили в хорватской компании.

Поставки будут осуществляться на условиях «бери-или-платы» (take-or-pay).

Janaf отметил, что соглашение подтверждает и определяет все элементы договорных отношений между компаниями, реализация которых началась 1 января 2026 года.

Из-за чего возник конфликт между MOL и Janaf

В начале 2026 года между MOL и Janaf возник конфликт после удара российской армии по критической инфраструктуре нефтепровода «Дружба» 27 января. В результате атаки нефтепровод получил серьезные повреждения, а поставки российской нефти в Венгрию через «Дружбу» были прерваны.

15 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Дениса Сакова обратились в Хорватию с просьбой обеспечить транзит российской нефти по нефтепроводу Adria.

В то же время Венгрия неоднократно обвиняла Украину в том, что она якобы по политическим мотивам «отказывается восстанавливать транзит нефти по трубопроводу Дружба».

Венгерская сторона настаивала на транспортировке именно российской нефти, поскольку страна имеет право на исключение из санкций ЕС по импорту нефти из россии морским путем в случае перебоев с снабжением трубопроводами.

Хорватия отказалась транспортировать российскую нефть

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна не будет транспортировать российскую нефть в Венгрию.

«Мы полностью уважаем наших украинских союзников и те ежедневные страдания, которые они переживают… Трубопровод Adria готов, так что никаких технических оправданий для зависимости от российской нефти для любой страны ЕС больше не существует. Баррель нефти, приобретенный у россии, может казаться некоторым странам дешевле, но он помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора прекратить наживаться на войне», — заявил он.

Впоследствии Венгрия через Министерство иностранных дел обратилась в Европейскую комиссию, чтобы добиться от Хорватии обеспечения транзита российской нефти по нефтепроводу Adria.

Кроме того, энергетические компании Венгрии и Словакии — MOL и Slovnaft — направили в Еврокомиссию письмо, в котором обвинили Janaf в злоупотреблении монопольным положением.

НВ По материалам:

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