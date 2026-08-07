Кабмин изменил правила распределения электроэнергии для критических объектов Вчера 21:23 — Энергетика

Кабинет Министров принял решение, которое должно усовершенствовать распределение доступной электрической мощности и повысить устойчивость работы энергосистемы в условиях чрезвычайных ситуаций. Изменения предполагают отдельное формирование перечней критически важных объектов для зимнего и летнего периодов.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль.

Как изменится распределение электроэнергии

Правительство усовершенствовало порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. При этом учитываются сезонные особенности работы энергосистемы и уровень электропотребления.

В частности, перечни критически важных объектов будут формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов.

Также уточняется процедура учета результатов измерения электрической нагрузки в зимний и летний период при формировании соответствующих перечней.

Что изменится для энергосистемы

Принятые изменения должны разрешить:

более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;

увеличить его доступный объем для бытовых потребителей;

обеспечить более равномерное распределение между регионами;

повысить стабильность работы Объединенной энергетической системы Украины.

«Принятые изменения позволят более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления, повысить эффективность планирования распределения доступной электрической мощности и способствовать стабильной работе объединенной энергетической системы Украины», — отметил Шмигаль.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что длительная летняя жара создает дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему. Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей.

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