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Кабмин изменил правила распределения электроэнергии для критических объектов

Энергетика
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Кабинет Министров принял решение, которое должно усовершенствовать распределение доступной электрической мощности и повысить устойчивость работы энергосистемы в условиях чрезвычайных ситуаций. Изменения предполагают отдельное формирование перечней критически важных объектов для зимнего и летнего периодов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль.

Как изменится распределение электроэнергии

Правительство усовершенствовало порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. При этом учитываются сезонные особенности работы энергосистемы и уровень электропотребления.
В частности, перечни критически важных объектов будут формироваться отдельно для зимнего и летнего периодов.
Также уточняется процедура учета результатов измерения электрической нагрузки в зимний и летний период при формировании соответствующих перечней.

Что изменится для энергосистемы

Принятые изменения должны разрешить:
  • более эффективно планировать распределение доступной электрической энергии;
  • увеличить его доступный объем для бытовых потребителей;
  • обеспечить более равномерное распределение между регионами;
  • повысить стабильность работы Объединенной энергетической системы Украины.
«Принятые изменения позволят более гибко учитывать сезонные особенности электропотребления, повысить эффективность планирования распределения доступной электрической мощности и способствовать стабильной работе объединенной энергетической системы Украины», — отметил Шмигаль.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что длительная летняя жара создает дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему. Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика УкраиныЭлектроэнергияШмыгаль
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