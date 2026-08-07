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Индия готовится расширить нефтяные проекты в Венесуэле

Энергетика
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Индийская государственная нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corp (ONGC) рассчитывает в ближайшее время подписать с Венесуэлой соглашения об эксплуатации двух нефтяных месторождений в соответствии с новым законодательством страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти.
Об этом пишет Reuters.

ONGC хочет расширить работу в Венесуэле

«Теперь у нас есть полная свобода для работы над проектами в Венесуэле. Раньше мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями», — отметил финансовый директор ONGC Анупам Агарвал.
Он добавил, что Венесуэла предлагает дополнительные стимулы в соответствии с новым законом о нефти. В то же время, ONGC имеет опыт эксплуатации месторождений с подобными геологическими условиями в Индии.
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«Мы верим, что очень скоро увидим положительные сдвиги и подписание новых соглашений и переймем от PDVSA функции оператора некоторых из этих проектов», — добавил он.
ONGC через свою дочернюю компанию по иностранным инвестициям ONGC Videsh владеет в Венесуэле 40% долей в месторождении San Cristobal, а также вместе с другими индийскими компаниями — 18% долей в проекте Carabobo-1.

Нефтегазовые компании возвращаются в Венесуэлу

Как сообщалось, в июне Венесуэла подписала пять соглашений с британским нефтяным гигантом Shell с целью развития нефтегазовых проектов, в том числе по участию компании в разработке морского газового месторождения Loran.
В мае итальянская Eni согласилась восстановить нефтяной проект в поясе Ориноко в Венесуэле, усиливая свое присутствие в стране на фоне ослабления санкций США.
В августе правительство Венесуэлы и представители оппозиции официально приступили к политическому диалогу при поддержке США, который может определить условия проведения предстоящих демократических выборов.
По материалам:
НВ
НефтьИндия
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