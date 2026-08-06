После ночной российской атаки Херсон остается без электроэнергии — надолго ли это Вчера 16:12 — Энергетика

После ночной российской атаки Херсон остается без электроэнергии, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме понадобится несколько дней.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной атаки остается сложной, сообщил он. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней», — написал Прокудин в Телеграмм.

Он призвал херсонцев не перегружать сеть и не включать сразу с возвращением света энергозатратные приборы.

Если нужно подзарядить телефоны, связаться с родными или получить другую необходимую помощь, можно обращаться к Пунктам несокрушимости.

Ранее в Херсонской области постоянные российские удары по энергетической инфраструктуре официально классифицировали как угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, соответствующий статус получила и ситуация с теплоснабжением Херсона из-за риска срыва отопительного сезона.

Економічна Правда По материалам:

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