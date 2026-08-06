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После ночной российской атаки Херсон остается без электроэнергии — надолго ли это

Энергетика
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После ночной российской атаки Херсон остается без электроэнергии, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме понадобится несколько дней.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной атаки остается сложной, сообщил он. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии.
«Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней», — написал Прокудин в Телеграмм.
Он призвал херсонцев не перегружать сеть и не включать сразу с возвращением света энергозатратные приборы.
Если нужно подзарядить телефоны, связаться с родными или получить другую необходимую помощь, можно обращаться к Пунктам несокрушимости.
Ранее в Херсонской области постоянные российские удары по энергетической инфраструктуре официально классифицировали как угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, соответствующий статус получила и ситуация с теплоснабжением Херсона из-за риска срыва отопительного сезона.
По материалам:
Економічна Правда
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