ЕС поможет Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти Сегодня 06:19 — Энергетика

На фоне угрозы безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» в связи с ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины ЕС стремится помочь обоим государствам-членам диверсифицировать поставки.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Наша цель — запретить все российские энергоносители на европейском рынке, и мы на пути к успешному внедрению этой стратегии», — сказала Итконен в ответ на вопрос о ситуации с полным запретом на российскую нефть в ЕС и рисках, связанных с энергетической безопасностью Венгрии и Словакии.

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Она напомнила, что российская нефть находится под санкциями, за исключением Венгрии и Словакии.

«Но, конечно, мы тесно сотрудничаем как с Венгрией, так и со Словакией, чтобы помочь им диверсифицировать поставки и отказаться от российской нефти», — сказала спикер.

Венгрии грозит дефицит электроэнергии

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр предупредил об остановке единственной в стране атомной электростанции «Пакш» в связи с понижением уровня воды в Дунае.

Этот кризис может стоить Венгрии от 100 до 200 миллиардов форинтов (от 315 до 630 миллионов долларов. — Ред.) из-за роста цен на импортируемую электроэнергию, сообщил заместитель председателя партии «Тиса» Марк Раднаи.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в июле Бельгия полностью зависела от россии в импорте сжиженного природного газа (СПГ) на фоне резкого сокращения поставок в Европу из-за войны на Ближнем Востоке.

Укрінформ По материалам:

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