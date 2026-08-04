«Слишком много зарабатывают»: Трамп раскритиковал нефтяные гиганты за сверхприбыли Сегодня 11:32 — Энергетика

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ExxonMobil Corp. и Chevron Corp. из-за значительного роста их прибылей на фоне резкого повышения цен на нефть, вызванного войной с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании США «зарабатывают слишком много денег», и призвал их «вернуть часть этих денег обществу» и снизить розничные цены на бензин.

ExxonMobil и Chevron совокупно заработали $29 млрд во втором квартале, или около $318 млн в день. Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основным фактором роста прибыли стали высокие цены на нефть из-за кризиса вокруг Ормузского пролива. В то же время существенно выросли и доходы нефтеперерабатывающих предприятий компаний, реализующих бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Прибыли крупных нефтяных компаний, www.bloomberg.com

Цены на бензин выросли на фоне войны

Американцы, которые уже сталкиваются с высокой стоимостью жилья, продуктов питания и потребительских товаров, теперь платят в среднем более $4 за галлон обычного бензина. Это примерно на 30% больше, чем на момент вступления Трампа в должность.

Избиратели все хуже оценивают действия Трампа по экономике и войне, что ставит под угрозу перспективы однопартийцев-республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.

Трамп испытал значительное политическое давление из-за экономических последствий войны. В последние недели он называл крупные нефтяные компании одним из виновников высоких цен на горючее. В июне Трамп поручил Министерству юстиции США расследовать, почему цены на бензин не снижаются, допустив, что компании могут искусственно завышать цены.

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Нефтяные компании и представители отрасли последовательно отрицают обвинения в завышении цен. Они заявляют, что занимают слишком малую долю рынка, чтобы влиять на цены.

Обвиняя крупные нефтяные компании, Трамп фактически повторяет стратегию своего предшественника Джо Байдена. Демократический президент неоднократно критиковал нефтяные компании из-за резкого роста цен на бензин после вторжения россии в Украину в 2022 году.

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