В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев — почему так Сегодня 13:34 — Энергетика

В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев — почему так

В венгерском Будапеште власти замедлили движение метро и трамваев, чтобы экономить электроэнергию на фоне возможного кризиса — в стране в ближайшее время может перестать работать единая АЭС.

Об этом сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь.

«Уже несколько десятилетий венгерская система электроснабжения не сталкивалась с таким серьезным вызовом, к которому нам нужно подготовиться в ближайшие дни. В такой напряженной ситуации необходимо каждое, даже незначительное, на первый взгляд, сбережение энергии во избежание серьезных перебоев в поставках», — написал он.

Отмечается, городские власти договорились с компаниями, управляющими движением общественного транспорта, о том, чтобы поезда метро и трамваи медленнее набирали скорость. Это, по словам мэра, увеличит промежуток между ними на несколько минут, но должно сэкономить 15 мегаватт-часов каждый день.

Также на некоторых линиях по будням на частях маршрутов троллейбусы заменят дизельными автобусами.

В Будапеште также планируют отключить декоративную подсветку здания парламента и прекратить освещение Будайского замка.

На фоне мелководья на Дунае в Венгрии может приостановить работу единственная действующая атомная электростанция «Пакш».

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.