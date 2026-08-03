0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев — почему так

Энергетика
47
В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев — почему так
В столице Венгрии замедляют движение метро и трамваев — почему так
В венгерском Будапеште власти замедлили движение метро и трамваев, чтобы экономить электроэнергию на фоне возможного кризиса — в стране в ближайшее время может перестать работать единая АЭС.
Об этом сообщил мэр Будапешта Гергей Карачонь.
«Уже несколько десятилетий венгерская система электроснабжения не сталкивалась с таким серьезным вызовом, к которому нам нужно подготовиться в ближайшие дни. В такой напряженной ситуации необходимо каждое, даже незначительное, на первый взгляд, сбережение энергии во избежание серьезных перебоев в поставках», — написал он.
Отмечается, городские власти договорились с компаниями, управляющими движением общественного транспорта, о том, чтобы поезда метро и трамваи медленнее набирали скорость. Это, по словам мэра, увеличит промежуток между ними на несколько минут, но должно сэкономить 15 мегаватт-часов каждый день.
Также на некоторых линиях по будням на частях маршрутов троллейбусы заменят дизельными автобусами.
В Будапеште также планируют отключить декоративную подсветку здания парламента и прекратить освещение Будайского замка.
На фоне мелководья на Дунае в Венгрии может приостановить работу единственная действующая атомная электростанция «Пакш».
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems