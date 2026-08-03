«Уже несколько десятилетий венгерская система электроснабжения не сталкивалась с таким серьезным вызовом, к которому нам нужно подготовиться в ближайшие дни. В такой напряженной ситуации необходимо каждое, даже незначительное, на первый взгляд, сбережение энергии во избежание серьезных перебоев в поставках», — написал он.
Отмечается, городские власти договорились с компаниями, управляющими движением общественного транспорта, о том, чтобы поезда метро и трамваи медленнее набирали скорость. Это, по словам мэра, увеличит промежуток между ними на несколько минут, но должно сэкономить 15 мегаватт-часов каждый день.
Также на некоторых линиях по будням на частях маршрутов троллейбусы заменят дизельными автобусами.
В Будапеште также планируют отключить декоративную подсветку здания парламента и прекратить освещение Будайского замка.
На фоне мелководья на Дунае в Венгрии может приостановить работу единственная действующая атомная электростанция «Пакш».