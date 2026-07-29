В Westinghouse рассказали, какие страны Европы ускоренно отказываются от российского ядерного топлива Сегодня 04:39 — Энергетика

Венгерские, болгарские и финские АЭС перешли на топливо Westinghouse, отказавшись от российских топливных сборок для атомных электростанций.

Президент Westinghouse по вопросам глобальных бизнес-инициатив Дэн Липман рассказал в интервью NV Бизнес , что компания пытается максимально вытеснить российскую ядерную технологию с рынка Центральной и Восточной Европы. По его словам даже венгры начали отказываться от российского топлива и переходить на топливо Westinghouse.

На топливо компании также перешла финская станция Ловиса (небольшой реактор типа ВВЭР), а также Словакия и болгарский Козлодуй.

Как формируется ядерное топливо

Липман уточнил, что сама компания уран для топливных сборок не покупает — это делают заказчики.

«Например, шведская атомная энергетическая компания, использующая топливо Westinghouse, напрямую закупает уран, услуги по конверсии и обогащению, а также другие услуги начальной стадии ядерного топливного цикла», — пояснил он, добавив, что Westinghouse выполняет только производство топлива, а остальные составляющие топливного цикла заказчики покупают.

Санкции против российского урана

По словам Липмана, в США сейчас действуют санкции на российский уран. Он напомнил, что после аннексии Крыма, но до полномасштабного вторжения в 2022 году, США импортировали из россии примерно 20% обогащенного урана. «Сейчас эта доля значительно меньше, и в Западной Европе должно сойти к нулю», — отметил он.

Президент компании также рассказал, что топливо Westinghouse производится в трех странах — Великобритании, США и Швеции, и речь идет обо всем топливе для реакторов, не находящихся под российской оккупацией, включая Украину.

Говоря о новых проектах реакторов в регионе, Липман назвал Польшу самым близким по времени рынком и, вероятно, следующим заказчиком крупного реактора AP1000. По его словам, это сдвиг по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда основное внимание компании было приковано к Северо-Восточной Азии — Китаю и Японии.

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По словам Липмана, в Китае в эксплуатации находятся четыре энергоблока AP1000, еще два планируют запустить в этом году, и 12 находятся в процессе строительства — однако основную часть этих работ выполняют сами китайцы, тогда как Westinghouse продает им только топливо, приборы и системы управления.

Среди других стран региона, которыми интересуется Westinghouse, Липман назвал Украину — компания ведет переговоры с Энергоатомом, но, по его словам, пока сложно что-либо конкретно делать, пока не закончится война.

Также в поле зрения компании — Скандинавия, Словакия, Словения и Болгария. В Западной Европе интерес к сотрудничеству проявляют Нидерланды, однако, по словам Липмана, там процесс продвигается медленнее, чем в Центральной и Восточной Европе, где стремление отойти от россии чувствуется острее.

НВ По материалам:

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