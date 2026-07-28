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Все АЗС от Харькова до Полтавы полностью уничтожены россией, — депутат

Энергетика
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Российские обстрелы уничтожили более 80 автозаправочных станций в Харьковской области, из-за чего на маршруте Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС.
Об этом в эфире Эспрессо и Slawa. TV сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.
«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — сообщил депутат.
По его словам, последняя действующая АЗС в поселке Валки была уничтожена российским ударом 26 июля. Депутат облсовета призвал водителей, которые планируют воспользоваться маршрутом Харьков — Полтава, заранее заправить свои автомобили, поскольку возможностей пополнить запас горючего на этом участке практически не осталось.
По мнению Скорика, масштабные разрушения топливной инфраструктуры пока не привели к топливному или продовольственному кризису в стране.
«В Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, из них более 80 — в Харькове и Харьковской области. Но никакого кризиса нет», — добавил политик.
По материалам:
УНІАН
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