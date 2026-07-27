За время конфликта с США Иран продал нефти на 18 миллиардов долларов Сегодня 20:20 — Энергетика

Иран за время конфликта с США и последующего перемирия экспортировал нефть около 18 миллиардов долларов и в разгар кризиса обеспечил около двух третей предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов.

Об этом заявил министр нефти Исламской республики Мохсен Пакнеджад, сообщает Al Jazeera

«В условиях войны (начавшейся 28 февраля операции США и Израиля — ред.) была реализована нефть на сумму $11,5 млрд, а в период прекращения огня — еще на $6,5 млрд. Таким образом, даже в разгар конфликта удалось обеспечить свыше 60% предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов», — цитирует издание иран.

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Пакнеджад отметил, что еще до начала конфликта страна смогла накопить около 100 млн. баррелей сырой нефти и газового конденсата, которые впоследствии удалось реализовать.

«Временное снижение рисков для передвижения нефтяных танкеров, несмотря на санкции, позволило существенно увеличить экспорт иранской нефти и вывести на мировые рынки значительную часть накопленных запасов», — отметил глава нефтяного ведомства Ирана.

Он не уточнил, какие страны покупали в этот период иранскую нефть, однако известно, что ее крупнейшим получателем является Китай.

Укрінформ По материалам:

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