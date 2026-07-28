Европа может не успеть заполнить газовые хранилища Сегодня 07:03 — Энергетика

Европа может не успеть заполнить газовые хранилища

Европа, вероятно, не сможет выполнить свою цель и заполнить газохранилища по меньшей мере на 80% до начала отопительного сезона.

Причины — напряженная ситуация на мировом газовом рынке и усиление конкуренции со стороны азиатских покупателей.

Об этом заявил генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал, сообщает Reuters .

Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои хранилища более чем на 80% этой осенью — сказал Опедал.

По его словам, из-за более низкого уровня запасов газа, который сейчас составляет 54%, этой зимой Европа будет более уязвима к колебаниям рыночных цен, чем в предыдущие годы.

Война между США и Ираном фактически остановила судоходство через Ормузский пролив, в том числе поставки около пятой части мирового сжиженного природного газа (СПГ), обычно поступающего к азиатским потребителям.

В то же время, Европа больше не может рассчитывать на российский трубопроводный газ, поскольку эти поставки постепенно прекращаются из-за войны в Украине.

В Equinor отмечают, что Европа возлагается на СПГ для покрытия около 30% своих импортных потребностей, однако в настоящее время этих объемов не хватает.

Газ, который должен был поступать из Катара, должен был направляться в Азию, а это значит, что СПГ, ранее в этом году поступавший в Европу, теперь идет в Азию — сказал Опедал, комментируя усиление конкуренции за мировые поставки газа.

УНН По материалам:

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