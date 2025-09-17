США планируют увеличить стратегические запасы урана для развития ядерной энергетики Сегодня 07:08 — Энергетика

США намерены расширить стратегический запас урана, чтобы снизить зависимость от российских поставок и поддержать развитие ядерной энергетики.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт во время ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщает Bloomberg

По словам Райта, администрация президента Дональда Трампа активно продвигает ядерную энергетику на фоне роста спроса на электроэнергию из-за электрификации экономики. россия обеспечивает около 25% обогащенного урана для 94 американских ядерных реакторов, производящих около 20% электроэнергии США. Внезапная остановка этих поставок может угрожать 5% энергоснабжения страны без альтернативных источников или дополнительных запасов. «Мы стремимся к тому, чтобы прекратить использование российского урана», — подчеркнул Райт.

Сейчас у США запасы урана всего на 14 месяцев, что значительно меньше, чем в ЕС (2,5 года) или Китае (12 лет), по данным МАГАТЭ. В мае 2024 года администрация Джо Байдена подписала закон, обязывающий коммунальные предприятия отказаться от российского урана до 2028 года. В ответ россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США. Райт отметил, что США «яростно работают» над перестройкой цепочек поставок ядерного топлива, привлекая частный капитал, в том числе стартап General Matter Corp., поддерживаемый Питером Тилем.

Для поддержки ядерной отрасли Белый дом издал указ в мае 2025 года, направленный на ускорение развертывания передовых реакторов, в том числе малых модульных. Ожидается, что первые подобные модели пройдут тестирование в 2026 году. В настоящее время в США действуют только два коммерческих объекта обогащения урана: в Нью-Мексико (принадлежит Urenco Ltd.) и в Огайо (Centrus Energy Corp.), который начал производить топливо для новых реакторов с более высоким уровнем обогащения.

Райт подчеркнул, что привлечение частного сектора является ключевым для инноваций и ускорения прогресса в ядерной энергетике. «Это обеспечит эффективность и быстроту развития», — добавил он.

В 2020 году администрация Трампа предлагала выделить 150 млн долларов на закупку урана у американских производителей, но Конгресс одобрил лишь половину суммы. В 2022 году Минэнерго США заключило контракты с Energy Fuels, Inc. и Uranium Energy Corp. на поставку урана для стратегического запаса.

