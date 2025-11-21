0 800 307 555
ру
Почему отключения света стали дольше — разъяснение ДТЭК и Yasno

Энергетика
В последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений — передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее.
Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Почему отключений так много

По его словам, россияне бьют не только по станциям, но и по сетям, передающим энергию, в результате чего возникают проблемы с транспортировкой энергии от работающих атомных станций.
  • 7 областей были под ударами;
  • 3 АЭС из-за повреждений сетей снизили мощность;
  • 2 АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию;
  • 1 АЭС лишилась части внешнего подключения.
В ДТЭК уточнили, что Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили генерацию, а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию. Южноукраинская АЭС также лишилась части внешнего подключения.
«В итоге у нас 4 реактора из 9, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание, нагрузка на энергосистему только растет», — написал Коваленко.
Из-за снижения температуры потребление электричества возросло, а энергосистема испытывает дополнительное давление.
В то же время, Коваленко заверил, что энергетики работают 24/7 и ежедневно делают все возможное, чтобы света стало больше, но с каждым обстрелом ситуация ухудшается.
Ранее мы сообщали, что по словам главы «Укрэнерго» Виталия Зайченко, пока ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками следует готовиться к разным вариантам.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
