Кипр может начать поставлять газ европейцам уже в 2027 году

Энергетика
146
Природный газ, обнаруженный в водах возле Кипра, может попасть на европейские рынки уже в 2027 году.
Об этом заявил в среду президент Кипра Никос Христодулидес, его слова приводит агентство АР.
Христодулидес заявил, что первая партия природного газа, которая может быть экспортирована за границу, будет происходить из так называемого месторождения Кронос. Она эксплуатируется консорциумом, в состав которого входят итальянская компания Eni и французская TotalEnergies.
Христодулидес сообщил на энергетической конференции, что консорциум примет окончательное решение о реализации проекта в следующем году, а газ с месторождения Кронос потенциально может попасть на перерабатывающий завод в египетском портовом городе Думят для сжижения и транспортировки на европейские рынки морским транспортом в 2027 году.
«Кипр является частью энергетических решений для обеспечения энергетической безопасности в восточном Средиземноморье, и, как я уже сказал, важной целью является согласование ваших интересов с интересами мощных государств и выполнение функции альтернативного энергетического коридора для Европы», — сказал Христодулидес.
Выступая на той же конференции, министр энергетики Кипра Джордж Пананастасиу сказал, что природный газ с месторождения Кронос может быстрее всего попасть на рынки, поскольку его можно подключить к уже существующей инфраструктуре, транспортирующей газ из огромного месторождения в Египте, расположенного примерно в 80 километрах.
Пананастасиу отметил, что цель — вывести газ из месторождения Кронос на рынок до конца 2027 года является «оптимистичной, но достижимой».
По материалам:
Європейська правда
