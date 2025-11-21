0 800 307 555
Будут ли отключения более длительными в случае сильных морозов

Энергетика
На данный момент ухудшения ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками следует готовиться к разным вариантам.
Об этом глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам готовиться к более длительным отключениям электроэнергии, например, по 10−12 часов подряд, если будут сильные холода, Зайченко выразил надежду, что такого не будет.
«Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, на мой взгляд, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть», — сказал он.
В то же время глава «Укрэнерго» отметил, что из-за постоянных российских ударов по энергосистеме нужно готовиться к разным вариантам.
«Мы такие разные варианты прорабатываем. Но для потребителей, мы надеемся, что хуже ситуации, чем сейчас, не должно быть», — подчеркнул Зайченко.
Ранее мы сообщали, что в приграничных и прифронтовых регионах Украины сохраняется тяжелая ситуация с электроснабжением. Существенные проблемы со светом фиксируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.
Напомним, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев ранее заявлял, что у Киева нет возможности спрятать теплоэлектроцентрали в бетон или создать альтернативную подземную энергосистему.
