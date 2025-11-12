0 800 307 555
Почему графики отключений меняются в течение дня: разъяснение специалистов ДТЭК

Энергетика
128
Команды о применении графиков стабилизационных отключений света и их продолжительности, объеме потребления, который необходимо ограничить, предоставляет НЭК «Укрэнерго». Именно от этого зависит, каким будет расписание отключений в следующие сутки.
Об этом сообщили специалисты ДТЭК Днепровские электросети.

Как все происходит

Вечером текущих суток НЭК «Укрэнерго» сообщает операторам систем распределения, есть ли необходимость применять графики стабилизационных отключений завтра, сколько очередей потребителей при этом нужно ограничить и в какие периоды суток. Так что электросети делают все возможное для соблюдения графиков.
Однако они могут меняться в течение суток в соответствии с новыми командами НЭК.
Оператор системы передачи данных следит за балансом между потреблением электроэнергии, уровнем генерации и возможностью ее передавать. И для поддержания этого баланса он принимает соответствующие решения.

Что влияет на отключение и их продолжительность

На баланс в энергосистеме влияют:
  • Погода. Жара и холод приводят к росту электропотребления, ведь семьи включают обогреватели или кондиционеры. При облачной погоде в дневные часы уменьшается генерация солнечных электростанций. При безветренной погоде — генерация ветровых электростанций.
  • Пики нагрузки. Обычно утром и вечером люди собираются на работу и возвращаются с нее.
  • Системные аварии. Происходят из-за перегрузки сети, поэтому становится невозможным передавать к клиентам производимую электроэнергию.
  • Обстрелы. Повреждение энергообъектов вследствие обстрелов может привести к дефициту генерации или передачи электроэнергии.
Ситуация в энергосистеме, особенно после массированных атак, меняется динамично, поэтому НЭК «Укрэнерго» должна принимать оперативные меры. Операторы систем распределения обязаны их выполнять для сохранения энергосистемы.
Отметим, проверить, есть ли информация об аварийных, стабилизационных или экстренных отключениях по вашему адресу, можно на сайте вашего оператора системы распределения (ОСР) в разделе «Отсутствует электроэнергия?».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
