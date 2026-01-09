После обстрела рф половина домов в Киеве без тепла — Кличко Сегодня 12:40 — Энергетика

Половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, без теплоснабжения из-за повреждения массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, коммунальщики запитали социальные учреждения — в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. «И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян», — добавил он.

«Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — подчеркнул Кличко.

Читайте также В Киеве перебои с теплоснабжением и водой, а метро и транспорт курсируют с изменениями

Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

«Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — заявил глава столицы.

В Министерстве энергетики сообщили , что в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей после российского обстрела.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.