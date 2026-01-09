0 800 307 555
После обстрела рф половина домов в Киеве без тепла — Кличко

Энергетика
Половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, без теплоснабжения из-за повреждения массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, коммунальщики запитали социальные учреждения — в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. «И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян», — добавил он.
«Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — подчеркнул Кличко.
Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.
«Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — заявил глава столицы.
В Министерстве энергетики сообщили, что в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей после российского обстрела.
