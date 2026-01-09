0 800 307 555
В Киеве перебои с теплоснабжением и водой, а метро и транспорт курсируют с изменениями

В результате комбинированной вражеской атаки на Украину в ночь на 9 января в Киеве повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

Повреждения инфраструктуры

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.
В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.
В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.
В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Перебои с теплоснабжением и горячей водой

В части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой .
По данным КГГА, отопление отсутствует или подается на сниженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Движение транспорта

Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов.
Автобусное сообщение организовано следующим образом:
По троллейбусным маршрутам:
  • 29-ТР — «Дарницкая площадь — ж/д станция «Зенит»;
  • 30-ТР — «ул. Милославская — ул. Кадетский Гай»;
  • 31-ТР — «ул. Милославская — ст. м. Лукьяновская»;
  • 37-ТР — «ул. Милославская — ст. м. Лесная»;
  • 43-ТР — «Кибцентр — Дарницкая площадь»;
  • 47-ТР — «ул. Милославская — ст. м. Минская»;
  • 50-КР — «ул. Милославская — Дарницкая площадь»;
  • 50-ТР — «ул. Милославская — ст. м. Лыбидская».
По трамвайным маршрутам:
  • 22-Т — «просп. Воскресенский — ЗЗБК»;
  • 27-Т — «ул. Милославская — ст. м. Позняки»;
  • 28-Т — «ул. Милославская — ст. м. Лесная»;
  • 29-Т — «ст. м. Бориспольская — ст. м. Лесная».
Кроме того, метро на «красной» линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движения — 4:40—5:00 мин.
Движение поездов на открытом участке между станциями «Днепр» — «Лесная» временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
Движение поездов на «синей» и «зеленой» линиях — без изменений.

Экстренные отключения

На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.
По материалам:
Finance.ua
