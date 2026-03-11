Вернувшимся из депортации и ВОТ выплачивают 50 тыс. грн
В Украине действует программа поддержки детей и молодежи, вернувшихся из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий. Одна из ее составляющих — подъемное пособие в размере 50 тыс. грн, которое предоставляют по возвращении на подконтрольную правительству территорию.
Об этом заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко в ходе заседания экспертного совета при Представителе Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.
Что нужно знать о пособии
По словам Татьяны Кириенко, программы поддержки для детей и молодежи с временно оккупированных территорий должны быть частью комплексной государственной политики реинтеграции.
Речь идет не только о доступе к образованию, но и о создании полной системы поддержки для тех, кто вернулся в Украину. Такой подход предусматривает:
- социальное сопровождение;
- помощь в продолжении обучения;
- решение жилищных вопросов;
- поддержку при адаптации после возвращения.
Особое внимание уделяется молодежи в возрасте 18−23 лет, которая находится на этапе перехода от статуса ребенка к взрослой жизни и нуждается в системной поддержке.
Как работает программа выплат
По данным Минсоцполитики, подъемное пособие в размере 50 тыс. грн для детей, вернувшихся после депортации, было введено в июне 2025 года.
С октября 2025 года программу расширили — выплаты начали также предоставлять молодежи в возрасте 18−23 года.
Читайте также
В министерстве отмечают, что такая финансовая поддержка — это только первый этап помощи. В дальнейшем государство планирует обеспечить комплекс мер, которые помогут молодым людям продолжить обучение и адаптироваться после возвращения.
Координация государства и общественного сектора
В Минсоцполитики подчеркивают: эффективная поддержка молодежи с временно оккупированных территорий требует совместной работы государственных органов, общественных организаций и местных властей.
Именно такая координация должна обеспечить молодым людям беспрепятственный доступ к образованию, социальной помощи и другим механизмам поддержки по возвращении в Украину.
Ранее мы сообщали, что для поддержки людей, которые в результате вынуждены покидать свои дома, правительство запустило новый «механизм» — разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья.
