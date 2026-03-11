Вернувшимся из депортации и ВОТ выплачивают 50 тыс. грн Сегодня 12:22 — Личные финансы

Молодежь и дети могут получить 50 тыс. грн за возвращение из ВОТ или депортации

В Украине действует программа поддержки детей и молодежи, вернувшихся из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий. Одна из ее составляющих — подъемное пособие в размере 50 тыс. грн, которое предоставляют по возвращении на подконтрольную правительству территорию.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко в ходе заседания экспертного совета при Представителе Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.

Что нужно знать о пособии

По словам Татьяны Кириенко, программы поддержки для детей и молодежи с временно оккупированных территорий должны быть частью комплексной государственной политики реинтеграции.

Речь идет не только о доступе к образованию, но и о создании полной системы поддержки для тех, кто вернулся в Украину. Такой подход предусматривает:

социальное сопровождение;

помощь в продолжении обучения;

решение жилищных вопросов;

поддержку при адаптации после возвращения.

Особое внимание уделяется молодежи в возрасте 18−23 лет, которая находится на этапе перехода от статуса ребенка к взрослой жизни и нуждается в системной поддержке.

Как работает программа выплат

По данным Минсоцполитики, подъемное пособие в размере 50 тыс. грн для детей, вернувшихся после депортации, было введено в июне 2025 года.

С октября 2025 года программу расширили — выплаты начали также предоставлять молодежи в возрасте 18−23 года.

В министерстве отмечают, что такая финансовая поддержка — это только первый этап помощи. В дальнейшем государство планирует обеспечить комплекс мер, которые помогут молодым людям продолжить обучение и адаптироваться после возвращения.

Координация государства и общественного сектора

В Минсоцполитики подчеркивают: эффективная поддержка молодежи с временно оккупированных территорий требует совместной работы государственных органов, общественных организаций и местных властей.

Именно такая координация должна обеспечить молодым людям беспрепятственный доступ к образованию, социальной помощи и другим механизмам поддержки по возвращении в Украину.

