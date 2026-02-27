Восстановление документов после выезда с ВОТ — что нужно знать Сегодня 13:36

Из-за уничтожения архивов процедура идентификации часто усложняется

После выезда с временно оккупированной территории для многих украинцев одной из первоочередных задач становится восстановление документов. Из-за уничтожения архивов, отсутствия доступа к бумажным картотекам бывших подразделений ОВИР и ГМС процедура идентификации нередко усложняется. В то же время государство постепенно усовершенствует механизмы документирования.

25 декабря 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1709, которое существенно упростило и упорядочило процедуру получения паспортов для жителей ВОТ. Рассмотрим ответы на самые распространенные вопросы.

С чего начать после выезда из оккупации

Первый шаг — обращение в любое подразделение Государственной миграционной службы на подконтрольной территории Украины, независимо от области.

В подразделении:

примут заявление;

проведут необходимые проверки;

при необходимости начнут процедуру установления личности.

ID-карту и загранпаспорт можно оформить одновременно за один визит — в ГМС, ЦПАУ или в центре «Паспортный сервис».

До завершения полного наполнения Единого государственного демографического реестра основным способом идентификации остается сверка с бумажными учетами. Если доступ к ним отсутствует, запускается процедура установления личности.

Если есть паспорт-книжечка с ВОТ или поврежденный документ

Если паспорт образца 1994 года поврежден или выдан подразделением ГМС/МВД на ВОТ или данные невозможно сверить из-за отсутствия архивов, человек может подать другие документы с фотографией, подтверждающие ее личность, в частности:

приписное удостоверение;

военный билет;

водительское удостоверение;

пенсионное удостоверение;

трудовую книжку;

дипломы и аттестаты;

медицинские документы и т. д.

Если часть документов осталась на ВОТ, но информация содержится в государственных реестрах, достаточно указать об этом в письменном виде. Работники ГМС самостоятельно проведут проверку.

Если нет документа с фото

При отсутствии документов с фотографией проводится процедура установления личности.

Для этого необходимо:

привлечь не менее двух свидетелей (родителей, родственников, соседей);

обеспечить, чтобы свидетели были дееспособными и имели документы, удостоверяющие личность;

подтвердить родственные связи или факт соседства документально или через государственные реестры.

Практикуется также подтверждение личности свидетелями через видеосвязь. По результатам опроса составляется акт установления личности.

Последние изменения позволили проходить процедуру установления личности и совершеннолетним гражданам с ВОТ (включая АР Крым), которые находятся за пределами Украины и имеют только свидетельство о рождении или документы, выданные оккупационной администрацией (не признаваемые действительными в Украине).

Процедуру можно пройти в разделе ГП «Документ» в режиме видеоконференции с участием заявителя. Это важно для тех, у кого нет возможности приехать в Украину для идентификации.

Если нет ни документов, ни свидетелей

В таком случае установление личности производится в судебном порядке.

Лицо подает заявление в местный суд. Решение суда становится основанием для оформления паспорта.

Документирование детей с ВОТ

Для детей процедура гораздо проще, чем для совершеннолетних.

Если ребенок не достиг 18 лет, обязательная процедура установления личности через свидетелей или суд не применяется.

Для оформления паспорта достаточно подать:

свидетельство о рождении;

копии паспортов родителей (при наличии);

другие имеющиеся документы, которые могут помочь в идентификации.

Даже если часть документов осталась на ВОТ, это не препятствие. Работники ГМС осуществляют проверку через государственные реестры.

