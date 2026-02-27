Ждать ли «финансовой трагедии» в апреле — ответ правительства
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство не ожидает «никакой катастрофы» в апреле с финансированием госбюджета, несмотря на дискуссии вокруг дефицита средств и выполнения условий международных партнеров.
Об этом она заявила во время часа вопросов правительству в ВР.
Что говорит премьер
По ее словам, Совет директоров МВФ утвердил новую 48-месячную программу расширенного финансирования EFF для Украины на $8,1 млрд, а первый транш около $1,5 млрд ожидают в ближайшие дни — средства должны пойти на бюджетную поддержку, перекрытие дефицита и макрофинансовую стабильность.
Свириденко также отметила, что без программы МВФ Украина не получит кредит ЕС на 90 млрд евро, и первый транш в рамках этого инструмента правительство рассчитывает получить в апреле 2026 года.
В то же время она подчеркнула, что государству нужно выполнить «домашнюю работу» по обязательствам в рамках программы.
С чего все началось
Ранее глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев предупреждал о риске нехватки средств на финансирование расходов уже в апреле.
По его словам, Украина может столкнуться с ситуацией, когда «не будет чем финансировать расходы», потому что государство уже тратит средства, запланированные на второе полугодие.
«Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — рассказал он в интервью Forbes Ukraine, комментируя дискуссии вокруг непопулярных налоговых изменений и выполнения условий программы с МВФ.
Поделиться новостью
Также по теме
В 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной: сколько туристического сбора уплатили ФЛП и компании
Орбан назвал дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС
Тарифы на «коммуналку» могут возрасти после войны — меморандум МВФ
Ждать ли «финансовой трагедии» в апреле — ответ правительства
Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи
Доллар под угрозой? Инвесторы массово ищут альтернативу