Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство не ожидает «никакой катастрофы» в апреле с финансированием госбюджета, несмотря на дискуссии вокруг дефицита средств и выполнения условий международных партнеров.

Об этом она заявила во время часа вопросов правительству в ВР.

Что говорит премьер

По ее словам, Совет директоров МВФ утвердил новую 48-месячную программу расширенного финансирования EFF для Украины на $8,1 млрд, а первый транш около $1,5 млрд ожидают в ближайшие дни — средства должны пойти на бюджетную поддержку, перекрытие дефицита и макрофинансовую стабильность.

Свириденко также отметила, что без программы МВФ Украина не получит кредит ЕС на 90 млрд евро, и первый транш в рамках этого инструмента правительство рассчитывает получить в апреле 2026 года.

В то же время она подчеркнула, что государству нужно выполнить «домашнюю работу» по обязательствам в рамках программы.

С чего все началось

Ранее глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев предупреждал о риске нехватки средств на финансирование расходов уже в апреле.

По его словам, Украина может столкнуться с ситуацией, когда «не будет чем финансировать расходы», потому что государство уже тратит средства, запланированные на второе полугодие.

«Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — рассказал он в интервью Forbes Ukraine, комментируя дискуссии вокруг непопулярных налоговых изменений и выполнения условий программы с МВФ.

