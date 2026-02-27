0 800 307 555
Тарифы на «коммуналку» могут возрасти после войны — меморандум МВФ

Личные финансы
83
Кабмин должен подготовить план повышения тарифов
Кабмин должен подготовить план повышения тарифов, Фото: 24tv.ua
Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду в Украине могут быть постепенно приведены к рыночному уровню после завершения полномасштабной войны с россией.
Соответствующие положения содержатся в меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, передает РБК-Украина.
«Возврат к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны», — говорится в тексте меморандума.

Постепенное повышение тарифов

В частности, в документе говорится, что восстановление энергетики потребует от Украины постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление.
При этом правительство должно обеспечить поддержку уязвимых домохозяйств.
«До конца июня 2026 года КМУ должно утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии», — говорится в меморандуме.
После принятия дорожной карты планируется провести постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом пересмотр субсидий для защиты уязвимых слоев населения.
Таким образом, чтобы обеспечить будущее повышение тарифов, соответствующий мораторий будет отменен.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на отчет Национального банка писал, что неопределенность с темпами корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги на прогнозном горизонте может повлиять на пересмотр прогноза инфляции как в одну, так и в другую сторону.
В то же время, в Нацбанке отмечали, что до завершения текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставки горячей воды пересматриваться не будут.
Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что, несмотря на отключение света, в январе часть жителей увеличила его использование, что привело к росту сумм в платежках даже при меньшем количестве часов электроснабжения.
Со своей стороны эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечал, что в 2026 году могут пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. На фоне сложной ситуации в энергосистеме и масштабных повреждений инфраструктуры эксперты допускают очередное повышение цен.
По материалам:
РБК-Україна
ТарифыКоммунальные услугиМВФ
