«Серебряный возраст» экономики: кого больше всего ищут работодатели (мнение эксперта)

Личные финансы
26
«Серебряный возраст» экономики: кого больше всего ищут работодатели (мнение эксперта)
«Серебряный возраст» экономики: кого больше всего ищут работодатели (мнение эксперта)
Сегодня на рынке труда в Украине нет проблем для специалистов в возрасте 55+. Сейчас работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории.
Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова, пишет РБК-Украина.
Либанова добавила, что «наиболее привлекательная для любого работодателя категория» сегодня (если речь идет о труде мужчин) — это «категория мужчин 60+».
«Теперь я бы сказала, что начался „серебряный возраст“ экономики. Мне такой термин больше нравится, чем другие», — сообщила ученый.
Она осветила, что «теперь работодатели поняли, что эти люди им нужны». И в частности, когда речь идет о лицах постарше, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в большей степени не хватает молодежи".
Читайте также

Могут ли женщины полноценно заменить мужчин

Директор Института демографии и социальных исследований признала также, что когда речь идет о мужской работе, следует говорить откровенно: «есть труд, который женщинам не по силам».
«Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно», — пояснила она.
Итак, по словам Либановой, если речь идет о мужском труде, то «лучшее для работодателя сейчас — это брать на работу мужчин в возрасте 60+».

Отношение работодателей к работникам

Специалист пояснила, что принимая на работу мужчин постарше, работодатель, прежде всего, «не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют». В то же время, по ее мнению, в этом вопросе «не только фактор войны играет роль».

Главные тенденции

  • «Серебряный возраст» экономики: некоторые работодатели сегодня буквально «охотятся» на работников категории 55+.
  • Приоритет 60+: мужчины этого возраста наиболее привлекательны для найма на некоторые вакансии из-за отсутствия риска мобилизации.
  • Преимущества поколения: специалисты постарше ценят профессиональную ответственность и уникальный социальный капитал.
  • Физические ограничения: несмотря на дефицит кадров, существуют тяжелые профессии, где женщины физически не могут заменить мужчин, а люди постарше — молодежь.
  • Скрытый эйджизм: в некоторых отраслях пожилых людей чаще привлекают к работе в «бэк-офисах», чем к прямому контакту с клиентами.

Где люди постарше востребованы

Согласно информации Либановой, рабочая сила постарше очень востребована в таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство.
«У нас сегодня есть отраслевые отличия возрастного состава. Я не хочу сказать, что это какой-то сознательный отраслевой эйджизм. Однако по факту есть возрастные отличия по отраслям», — признала эксперт. Об этом же свидетельствует и исследование «Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+».
«Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт — охотно берут людей 55+ из-за опыта и надежности», — сообщила ученый.
Ранее мы писали, что карьерные изменения после 40−45 лет часто сопровождаются сомнениями, страхами и ощущением, что время уже упущено. В то же время, перезапуск карьеры не означает начало с нуля: большинство специалистов имеют transferable skills — навыки, которые можно переносить между разными ролями и сферами. Об этом рассказала карьерный консультант, посол Национальных центров Europass и Euroguidance Виктория Сафронова.
Зачастую ограничения возникают не столько на рынке труда, сколько в самом человеке. Настройки типа «мне уже поздно» или «я не смогу» появляются еще до реальных попыток перемен. Конкретно с такими внутренними барьерами принципиально работать на шаге карьерного перезапуска.
Еще одно распространенное заблуждение — принятие решений под влиянием внешних ожиданий. Например, когда смену профессии выбирают из-за популярности отрасли, уровня зарплат или престижа, а не из-за собственных интересов.

Справка Finance.ua:

  • С 8 января 2022 г. в Украине заработали изменения в закон «О рекламе». В соответствии со статьей 24−1 работодателям запрещено указывать в объявлениях о работе возраст кандидата, пол, принадлежность к любой конфессии, общественным организациям, расе. Штраф за нарушение — 65 тыс. грн.
  • О нарушении требований закона можно уведомлять Государственную службу Украины по вопросам труда. После получения жалобы они обязаны начать внеплановую проверку предприятия. Подробно читайте в нашей статье.
  • В 2025 году Государственная служба занятости предложила 4500 вакансий вакансий с предоставлением жилья. Вместе с тем соискатели заинтересовались только 41% таких вакансий.
По материалам:
Finance.ua
Работа
