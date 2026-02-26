Работа без оформления: как доказать, что вы работали
В Украине очень распространены истории, когда работодатель предлагает пройти испытательный срок без официального оформления, а договор обещает подписать позже. В результате работник рискует остаться без стажа, социальных гарантий и даже заработной платы.
О том, законна ли такая практика и как защитить свои права — объяснили в robota.ua .
Можно ли работать без приказа и договора
Нет. Работника нельзя допустить на работу без заключенного трудового договора и приказа о принятии.
Как отмечает Ирина Заквацкая, помощница юриста Адвокатского объединения «Максим Боярчуков и партнеры», если человек фактически работает без оформления, это уже нарушение трудового законодательства. Обещания «подпишем позже» не делают такую занятость легальной.
Как доказать, что вы работали
Если оформление затягивается, важно фиксировать все доказательства выполнения работы. Это могут быть:
- рабочая переписка и постановка задач;
- графики, табели, доступ к корпоративным системам;
- акты выполненных работ и отчеты;
- скрины выплат или обсуждение зарплаты;
- свидетельство коллег или клиентов.
Суды оценивают подтверждения в совокупности. Даже косвенные доказательства могут доказать факт трудовых отношений.
Отдельно следует отметить: переписка в мессенджерах и рабочих чатах может служить электронным доказательством в суде, если можно установить стороны и содержание разговора.
Если работодатель тянет время
Постоянные обещания «оформить позже» — серьезный сигнал риска. Юристы советуют:
- в письменном виде напомнить о необходимости оформления;
- параллельно собирать доказательства;
- не затягивать с реакцией.
Работник может обратиться в Гоструд с жалобой или подать иск в суд об установлении факта трудовых отношений. Через суд можно не только легализовать стаж, но и взыскать положенные выплаты.
Штрафы для работодателей
За допуск работника к работе без трудового договора предусмотрены значительные санкции:
- за первое нарушение — штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;
- за повторное в течение двух лет — 30 минимальных зарплат.
Также возможны налоговые санкции, административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность. Для должностных лиц штраф может достигать 34 000 грн.
Даже во время военного положения риск проверок и судебных споров для работодателя сохраняется.
Работа без оформления — это всегда зона риска. Истории об «испытательном сроке без договора» часто оканчиваются конфликтами, проверками и судебными исками. Поэтому лучше урегулировать трудовые отношения сразу, чем доказывать их постфактум.
