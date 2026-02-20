Где найти временную работу — варианты от Госслужбы занятости Сегодня 08:29 — Личные финансы

За временное трудоустройство через Госслужбу занятости можно получить стаж

Государственная служба занятости предлагает не только постоянные вакансии, но и разные форматы временного трудоустройства. Это возможность получить доход, страховой стаж и социальные гарантии, пока человек ищет постоянную работу.

В настоящее время действуют три основных направления временной занятости. Со ссылкой на ДСЗУ рассказываем о них подробнее.

Общественные работы

Общественные работы организуются местными администрациями и органами самоуправления. Речь идет о временных рабочих местах, созданных для решения потребностей конкретных общин.

Чаще всего такая работа — это:

социальная поддержка уязвимых групп населения;

благоустройство населённых пунктов;

приведение в порядок мемориалов;

экологические инициативы

Работа может быть на условиях неполного рабочего дня. Участники имеют государственные социальные гарантии, а период занятости засчитывается в страховой стаж. Продолжительность — до 180 календарных дней в течение года.

В этом году к общественным работам присоединились 1,2 тысячи человек. Активнее всего программу реализовывали Черкасский и Харьковский центры занятости.

Общественно полезные работы

Этот формат предусматривает работу социального и оборонного характера. Это, в частности:

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

помощь пострадавшим от боевых действий;

ремонт объектов критической инфраструктуры;

заготовка дров на отопительный сезон;

обеспечение потребностей ВСУ и сил гражданской защиты.

Заказчиками выступают военное командование и военные администрации. Такие работы доступны не во всех регионах.

За первый месяц года заключено 825 договоров, а более 6 тысяч получили направление на общественно полезные работы. Активнее всего программа работает в Донецкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как и в других случаях, период работы засчитывается в страховой стаж, а у работников есть социальные гарантии.

Работы временного характера

Это самый распространенный формат. Его применяют для замены временно отсутствующих работников или выполнения срочных задач.

Средняя продолжительность таких работ в этом году — шесть дней. Чаще всего они предлагаются в сфере торговли, ремонта транспорта, общественного питания и перерабатывающей промышленности.

С начала года к таким работам привлекли 339 человек. Активнее всего их предлагали Днепропетровский, Ивано-Франковский и Кировоградский центры занятости.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, достаточно обратиться в ближайший центр занятости и узнать, какие временные работы доступны в вашем регионе.

в Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

