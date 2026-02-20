0 800 307 555
ру
Где найти временную работу — варианты от Госслужбы занятости

Личные финансы
85
За временное трудоустройство через Госслужбу занятости можно получить стаж
Государственная служба занятости предлагает не только постоянные вакансии, но и разные форматы временного трудоустройства. Это возможность получить доход, страховой стаж и социальные гарантии, пока человек ищет постоянную работу.
В настоящее время действуют три основных направления временной занятости. Со ссылкой на ДСЗУ рассказываем о них подробнее.

Общественные работы

Общественные работы организуются местными администрациями и органами самоуправления. Речь идет о временных рабочих местах, созданных для решения потребностей конкретных общин.
Чаще всего такая работа — это:
  • социальная поддержка уязвимых групп населения;
  • благоустройство населённых пунктов;
  • приведение в порядок мемориалов;
  • экологические инициативы
Работа может быть на условиях неполного рабочего дня. Участники имеют государственные социальные гарантии, а период занятости засчитывается в страховой стаж. Продолжительность — до 180 календарных дней в течение года.
В этом году к общественным работам присоединились 1,2 тысячи человек. Активнее всего программу реализовывали Черкасский и Харьковский центры занятости.

Общественно полезные работы

Этот формат предусматривает работу социального и оборонного характера. Это, в частности:
  • ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
  • помощь пострадавшим от боевых действий;
  • ремонт объектов критической инфраструктуры;
  • заготовка дров на отопительный сезон;
  • обеспечение потребностей ВСУ и сил гражданской защиты.
Заказчиками выступают военное командование и военные администрации. Такие работы доступны не во всех регионах.
За первый месяц года заключено 825 договоров, а более 6 тысяч получили направление на общественно полезные работы. Активнее всего программа работает в Донецкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Как и в других случаях, период работы засчитывается в страховой стаж, а у работников есть социальные гарантии.

Работы временного характера

Это самый распространенный формат. Его применяют для замены временно отсутствующих работников или выполнения срочных задач.
Средняя продолжительность таких работ в этом году — шесть дней. Чаще всего они предлагаются в сфере торговли, ремонта транспорта, общественного питания и перерабатывающей промышленности.
С начала года к таким работам привлекли 339 человек. Активнее всего их предлагали Днепропетровский, Ивано-Франковский и Кировоградский центры занятости.
Чтобы воспользоваться этими возможностями, достаточно обратиться в ближайший центр занятости и узнать, какие временные работы доступны в вашем регионе.
Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Работа
