Новые правила перерасчета коммуналки — что изменилось с февраля

Потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением о перерасчете коммуналки
4 февраля 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров № 118, которым меняется порядок перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их не предоставления или предоставления не в полном объеме.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем подробности изменений.
Главное новшество — потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением. Если услуга не предоставлялась или была некачественной из-за чрезвычайной ситуации, перерасчет должен быть произведен автоматически.

Когда плату не начисляют или уменьшают

Если во время военного положения возникла чрезвычайная ситуация, применяются следующие правила:
  • плата не начисляется за период, когда услуги фактически не предоставлялись (например, при ликвидации аварии);
  • сумма уменьшается, если услуги предоставлялись частично или ненадлежащего качества.
То есть люди не должны платить за то, что фактически не получили.
Относительно законодательной базы — перерасчет производится в соответствии с отдельным Порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года. В документе определен механизм расчета и условия уменьшения платы.

Каких услуг это касается

Новые правила распространяются на следующие коммунальные услуги:
  • теплоснабжение;
  • снабжение холодной и горячей водой;
  • водоотвод;
  • управление бытовыми отходами.

Кто отвечает за перерасчет

Инициатива полностью возложена на поставщиков услуг. Именно они обязаны:
  • произвести перерасчет самостоятельно;
  • сделать это в течение месяца после завершения расчетного периода;
  • производить расчет отдельно по каждой услуге.
Потребителям не нужно подавать дополнительные заявления.

Читайте также: Как получить компенсацию за сгоревшую технику от перепадов напряжения в Украине

Информация о произведенном перерасчете должна отображаться в платежках в следующем месяце после его проведении. К примеру, если перерасчет произвели в феврале 2026 года, он будет указан в счетах за март.
Также поставщики обязаны публиковать открытую информацию о количестве дней, когда услуги не предоставлялись или были некачественными. Данные должны быть доступны на сайте компании и на портале местных властей для каждого многоквартирного дома отдельно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиДеньги
