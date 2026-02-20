Новые правила перерасчета коммуналки — что изменилось с февраля
4 февраля 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров № 118, которым меняется порядок перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их не предоставления или предоставления не в полном объеме.
Главное новшество — потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением. Если услуга не предоставлялась или была некачественной из-за чрезвычайной ситуации, перерасчет должен быть произведен автоматически.
Когда плату не начисляют или уменьшают
Если во время военного положения возникла чрезвычайная ситуация, применяются следующие правила:
- плата не начисляется за период, когда услуги фактически не предоставлялись (например, при ликвидации аварии);
- сумма уменьшается, если услуги предоставлялись частично или ненадлежащего качества.
То есть люди не должны платить за то, что фактически не получили.
Относительно законодательной базы — перерасчет производится в соответствии с отдельным Порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года. В документе определен механизм расчета и условия уменьшения платы.
Каких услуг это касается
Новые правила распространяются на следующие коммунальные услуги:
- теплоснабжение;
- снабжение холодной и горячей водой;
- водоотвод;
- управление бытовыми отходами.
Кто отвечает за перерасчет
Инициатива полностью возложена на поставщиков услуг. Именно они обязаны:
- произвести перерасчет самостоятельно;
- сделать это в течение месяца после завершения расчетного периода;
- производить расчет отдельно по каждой услуге.
Потребителям не нужно подавать дополнительные заявления.
Информация о произведенном перерасчете должна отображаться в платежках в следующем месяце после его проведении. К примеру, если перерасчет произвели в феврале 2026 года, он будет указан в счетах за март.
Также поставщики обязаны публиковать открытую информацию о количестве дней, когда услуги не предоставлялись или были некачественными. Данные должны быть доступны на сайте компании и на портале местных властей для каждого многоквартирного дома отдельно.
