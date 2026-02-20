Новые правила перерасчета коммуналки — что изменилось с февраля Сегодня 09:00 — Личные финансы

Потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением о перерасчете коммуналки

4 февраля 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров № 118, которым меняется порядок перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их не предоставления или предоставления не в полном объеме.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем подробности изменений.

Главное новшество — потребителям больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением. Если услуга не предоставлялась или была некачественной из-за чрезвычайной ситуации, перерасчет должен быть произведен автоматически.

Когда плату не начисляют или уменьшают

Если во время военного положения возникла чрезвычайная ситуация, применяются следующие правила:

плата не начисляется за период, когда услуги фактически не предоставлялись (например, при ликвидации аварии);

за период, когда услуги фактически не предоставлялись (например, при ликвидации аварии); сумма уменьшается, если услуги предоставлялись частично или ненадлежащего качества.

То есть люди не должны платить за то, что фактически не получили.

Относительно законодательной базы — перерасчет производится в соответствии с отдельным Порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года. В документе определен механизм расчета и условия уменьшения платы.

Каких услуг это касается

Новые правила распространяются на следующие коммунальные услуги:

теплоснабжение;

снабжение холодной и горячей водой;

водоотвод;

управление бытовыми отходами.

Кто отвечает за перерасчет

Инициатива полностью возложена на поставщиков услуг. Именно они обязаны:

произвести перерасчет самостоятельно;

сделать это в течение месяца после завершения расчетного периода;

производить расчет отдельно по каждой услуге.

Потребителям не нужно подавать дополнительные заявления.

Информация о произведенном перерасчете должна отображаться в платежках в следующем месяце после его проведении. К примеру, если перерасчет произвели в феврале 2026 года, он будет указан в счетах за март.

Также поставщики обязаны публиковать открытую информацию о количестве дней, когда услуги не предоставлялись или были некачественными. Данные должны быть доступны на сайте компании и на портале местных властей для каждого многоквартирного дома отдельно.

