Сколько зарабатывают разработчики в DefTech

Личные финансы
15
68% разработчиков в DefTech недовольны зарплатой
Зарплаты разработчиков в сфере DefTech в среднем на 14% ниже, чем в IT в целом. В то же время для Junior-специалистов, особенно в направлении Embedded, этот сегмент остается конкурентным.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

$2850 — медианная зарплата разработчика в DefTech

Это на $480 меньше, чем у разработчиков в ІТ в целом. За последний год в медианной зарплате разработчика в DefTech были ощутимые колебания. Сейчас она близка к уровню декабря 2024 года.
Медианная зарплата Software Engineer в DefTech, динамика за 2,5 года
Медианная зарплата Software Engineer в DefTech, динамика за 2,5 года, dou.ua

По специализациям

28% разработчиков работают по направлению Embedded и по 19% — у Full Stack и Back-end.
Самая высокая медианная зарплата — у Back-end-разработчиков — $3550. Это почти соответствует уровню бэкенда в ІТ в целом.
Full Stack-специалисты получают $2400, что примерно на $600 меньше, чем на рынке ІТ. Самая большая разница наблюдается среди Embedded-разработчиков: $2250 у DefTech против $3500 в ІТ, то есть на $1250 меньше.
Медианные зарплаты разработчиков в ИТ и DefTech по специализациям
Медианные зарплаты разработчиков в ИТ и DefTech по специализациям, dou.ua

По уровню опыта

  • Senior — $3800 (на $700 меньше, чем в среднем в ІТ);
  • Middle — на $450 меньше, чем в общем ІТ-сегменте;
  • Junior — $1100 против $830 в ІТ.
Более высокий уровень оплаты для Junior в DefTech объясняется структурой специализаций: начинающие чаще работают в направлениях Embedded и Back-end, тогда как у ІТ в целом среди джуниоров значительную долю составляют Front-end и Full Stack с более низкими стартовыми зарплатами.
Медианные зарплаты разработчиков в ІТ и DefTech по тайтлам
Медианные зарплаты разработчиков в ІТ и DefTech по тайтлам, dou.ua

Довольны ли разработчики оплатой

68% разработчиков в DefTech считают свой уровень зарплаты недостаточным: медиана тех, кому немного недоплачивают — $2850, тех, кому существенно недоплачивают — $1100. Четверть отметили, что оплата соответствует их уровню квалификации: медиана — $3982. Лишь 7% утверждают, что им платят немного больше, чем в среднем на рынке (медиана для этих специалистов $5500).
Медианные зарплаты разработчиков в DefTech, по уровню удовлетворенности
Медианные зарплаты разработчиков в DefTech, по уровню удовлетворенности, dou.ua

55% мужчин имеют бронирование

Медианный возраст SE в DefTech — 28 лет. В ІТ разработчики немного старше (медиана — 31 год). Большинство DefTech-разработчиков живут в Киеве (68%), еще 11% - во Львове. 65% работают в продуктовых компаниях.
Более половины мужчин-разработчиков в DefTech забронированы (55%), еще 28% имеют отсрочку. 12% подлежат мобилизации, но не имеют бронирования.
Разработчики в DefTech значительно чаще, чем в ІТ в целом, работают в офисе (30% в дефтек против 4% в ІТ) или имеют гибридный формат работы (44% против 23%).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что сфера DevOps остается одной из самых высокооплачиваемых в украинском ІТ. Зарплаты SRE, DevOps, Security и SysAdmin за полгода почти не изменились. Однако у DevOps снизился третий квартиль зарплат по сравнению с летом 2025 года — наиболее высокооплачиваемых специалистов стало меньше или им стали меньше платить. Медианная зарплата здесь составляет $4200.
По материалам:
Finance.ua
Зарплата
