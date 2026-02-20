Субсидии на топливо: какие доходы учитывают в 2026 году
В 2026 году украинцы, которые будут обращаться за жилищной субсидией на топливо, должны учесть важный нюанс: при расчете помощи будут учитываться доходы за предыдущий календарный год. То есть сумма поддержки будет зависеть от финансового положения семьи в 2025 году.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Какой период доходов учитывается
Согласно действующим правилам, субсидия на приобретение:
- сжиженного газа,
- твердого топлива,
- жидкого печного бытового топлива
назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства за прошлый календарный год.
Следовательно, если человек подает заявление в 2026 году, для расчета будут всегда брать доходы за 2025 год — независимо от того, в каком месяце поданы документы.
Почему это важно
Размер субсидии напрямую зависит от уровня доходов семьи. Поэтому перед подачей заявления следует учесть официальные поступления за прошлый год: заработную плату, пенсии, социальные выплаты, другие доходы.
Ранее мы сообщали, что ПФУ готовит проверки субсидий в 2026 году. Таким образом, хотят убедиться, что семья действительно отвечает критериям для получения пособия.
