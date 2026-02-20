Субсидии на топливо: какие доходы учитывают в 2026 году Сегодня 06:18 — Личные финансы

При назначении субсидий на топливо учитываются доходы домохозяйства

В 2026 году украинцы, которые будут обращаться за жилищной субсидией на топливо, должны учесть важный нюанс: при расчете помощи будут учитываться доходы за предыдущий календарный год. То есть сумма поддержки будет зависеть от финансового положения семьи в 2025 году.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Какой период доходов учитывается

Согласно действующим правилам, субсидия на приобретение:

сжиженного газа,

твердого топлива,

жидкого печного бытового топлива

назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства за прошлый календарный год.

Следовательно, если человек подает заявление в 2026 году, для расчета будут всегда брать доходы за 2025 год — независимо от того, в каком месяце поданы документы.

Почему это важно

Размер субсидии напрямую зависит от уровня доходов семьи. Поэтому перед подачей заявления следует учесть официальные поступления за прошлый год: заработную плату, пенсии, социальные выплаты, другие доходы.

Ранее мы сообщали , что ПФУ готовит проверки субсидий в 2026 году. Таким образом, хотят убедиться, что семья действительно отвечает критериям для получения пособия.

