Сколько стоит работодателю работник в Польше в 2026 году
Наем работника по трудовому договору в Польше предусматривает для работодателя расходы, превышающие размер начисленной заработной платы. Помимо выплаты «брутто», работодатель уплачивает обязательные социальные взносы и другие платежи.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4806 злотых брутто. Фактическая стоимость работника для работодателя выше из-за дополнительных начислений.
Взносы работодателя
От валовой зарплаты работодатель платит взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
- 9,76% - пенсионное страхование;
- 6,5% - страхование от инвалидности;
- в среднем 1,67% - страхование от несчастных случаев (ставка варьируется от 0,67% до 3,33% в зависимости от отрасли);
- 2,45% - взнос в Фонд труда;
- 0,1% - взнос в Фонд гарантированных выплат работникам.
При минимальной зарплате 4806 злотых общая стоимость работника для работодателя составляет около 5790,28 злотых в месяц. Это примерно на 984 злотых больше суммы начисленной зарплаты.
Какие суммы удерживают из зарплаты работника
Из заработной платы работника также удерживаются обязательные взносы:
- 9,76% - пенсионное страхование;
- 1,5% - страхование от инвалидности;
- 2,45% - страхование на случай болезни;
- 9% - медицинское страхование.
Кроме того, удерживается авансовый налог на доходы физических лиц — 12% или 32% в зависимости от размера годового дохода.
В результате при минимальной зарплате 4806 злотых брутто работник получает ориентировочно 3600−3700 злотых «на руки». Окончательная сумма зависит от применения налоговых льгот.
Дополнительные расходы работодателя
Помимо социальных взносов, работодатель обязан финансировать:
- предварительные и периодические медицинские осмотры;
- обучение по охране труда;
- оплату первых 33 дней больничного (14 дней для работников старше 50 лет).
Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 20 или 26 дней в зависимости от стажа работы.
Если работник участвует в программе Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), работодатель дополнительно платит не менее 1,5% от валовой заработной платы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет министров Польши одобрил проект реформы Национальной инспекции труда (PIP). Изменения направлены на борьбу с использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых и исполнения обязательств в рамках Национального плана восстановления. Законопроект уже передан на рассмотрение Сейма.
Польша опубликовала официальный перечень дефицитных профессий, чтобы облегчить трудоустройство иностранцев, в частности украинцев. Больше всего работников ищут в следующих областях:
- инженерия (технологи, строители, механики, электрики);
- врачи без специализации или те, кто ее получает;
- медицинские специалисты с высокой квалификацией;
- медсестры и акушерки;
- преподаватели иностранных языков;
- программисты, разработчики и администраторы баз данных;
- операторы энергетического оборудования;
- ассистенты преподавателей;
- кровельщики, сантехники, трубопроводчики;
- водители автобусов и трамваев.
Для этих профессий предусмотрена более быстрая процедура получения разрешений на работу и легализации пребывания. В министерстве отмечают, что именно в этих областях иностранцы имеют наибольшие шансы быстро трудоустроиться.
