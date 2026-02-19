Сколько стоит работодателю работник в Польше в 2026 году Сегодня 20:03 — Личные финансы

Учитывая минимальную заработную плату в 4806 злотых в 2026 году, общие затраты на одного работника могут значительно превышать эту сумму

Наем работника по трудовому договору в Польше предусматривает для работодателя расходы, превышающие размер начисленной заработной платы. Помимо выплаты «брутто», работодатель уплачивает обязательные социальные взносы и другие платежи.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4806 злотых брутто. Фактическая стоимость работника для работодателя выше из-за дополнительных начислений.

Взносы работодателя

От валовой зарплаты работодатель платит взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

9,76% - пенсионное страхование;

6,5% - страхование от инвалидности;

в среднем 1,67% - страхование от несчастных случаев (ставка варьируется от 0,67% до 3,33% в зависимости от отрасли);

2,45% - взнос в Фонд труда;

0,1% - взнос в Фонд гарантированных выплат работникам.

При минимальной зарплате 4806 злотых общая стоимость работника для работодателя составляет около 5790,28 злотых в месяц. Это примерно на 984 злотых больше суммы начисленной зарплаты.

Какие суммы удерживают из зарплаты работника

Из заработной платы работника также удерживаются обязательные взносы:

9,76% - пенсионное страхование;

1,5% - страхование от инвалидности;

2,45% - страхование на случай болезни;

9% - медицинское страхование.

Кроме того, удерживается авансовый налог на доходы физических лиц — 12% или 32% в зависимости от размера годового дохода.

В результате при минимальной зарплате 4806 злотых брутто работник получает ориентировочно 3600−3700 злотых «на руки». Окончательная сумма зависит от применения налоговых льгот.

Дополнительные расходы работодателя

Помимо социальных взносов, работодатель обязан финансировать:

предварительные и периодические медицинские осмотры;

обучение по охране труда;

оплату первых 33 дней больничного (14 дней для работников старше 50 лет).

Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 20 или 26 дней в зависимости от стажа работы.

Если работник участвует в программе Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), работодатель дополнительно платит не менее 1,5% от валовой заработной платы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет министров Польши одобрил проект реформы Национальной инспекции труда (PIP). Изменения направлены на борьбу с использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых и исполнения обязательств в рамках Национального плана восстановления. Законопроект уже передан на рассмотрение Сейма.

Польша опубликовала официальный перечень дефицитных профессий, чтобы облегчить трудоустройство иностранцев, в частности украинцев. Больше всего работников ищут в следующих областях:

инженерия (технологи, строители, механики, электрики);

врачи без специализации или те, кто ее получает;

медицинские специалисты с высокой квалификацией;

медсестры и акушерки;

преподаватели иностранных языков;

программисты, разработчики и администраторы баз данных;

операторы энергетического оборудования;

ассистенты преподавателей;

кровельщики, сантехники, трубопроводчики;

водители автобусов и трамваев.

Для этих профессий предусмотрена более быстрая процедура получения разрешений на работу и легализации пребывания. В министерстве отмечают, что именно в этих областях иностранцы имеют наибольшие шансы быстро трудоустроиться.

