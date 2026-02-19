0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит работодателю работник в Польше в 2026 году

Личные финансы
50
Учитывая минимальную заработную плату в 4806 злотых в 2026 году, общие затраты на одного работника могут значительно превышать эту сумму
Учитывая минимальную заработную плату в 4806 злотых в 2026 году, общие затраты на одного работника могут значительно превышать эту сумму
Наем работника по трудовому договору в Польше предусматривает для работодателя расходы, превышающие размер начисленной заработной платы. Помимо выплаты «брутто», работодатель уплачивает обязательные социальные взносы и другие платежи.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4806 злотых брутто. Фактическая стоимость работника для работодателя выше из-за дополнительных начислений.

Взносы работодателя

От валовой зарплаты работодатель платит взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
  • 9,76% - пенсионное страхование;
  • 6,5% - страхование от инвалидности;
  • в среднем 1,67% - страхование от несчастных случаев (ставка варьируется от 0,67% до 3,33% в зависимости от отрасли);
  • 2,45% - взнос в Фонд труда;
  • 0,1% - взнос в Фонд гарантированных выплат работникам.
При минимальной зарплате 4806 злотых общая стоимость работника для работодателя составляет около 5790,28 злотых в месяц. Это примерно на 984 злотых больше суммы начисленной зарплаты.

Какие суммы удерживают из зарплаты работника

Из заработной платы работника также удерживаются обязательные взносы:
  • 9,76% - пенсионное страхование;
  • 1,5% - страхование от инвалидности;
  • 2,45% - страхование на случай болезни;
  • 9% - медицинское страхование.
Кроме того, удерживается авансовый налог на доходы физических лиц — 12% или 32% в зависимости от размера годового дохода.
В результате при минимальной зарплате 4806 злотых брутто работник получает ориентировочно 3600−3700 злотых «на руки». Окончательная сумма зависит от применения налоговых льгот.

Дополнительные расходы работодателя

Помимо социальных взносов, работодатель обязан финансировать:
  • предварительные и периодические медицинские осмотры;
  • обучение по охране труда;
  • оплату первых 33 дней больничного (14 дней для работников старше 50 лет).
Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 20 или 26 дней в зависимости от стажа работы.
Если работник участвует в программе Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), работодатель дополнительно платит не менее 1,5% от валовой заработной платы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет министров Польши одобрил проект реформы Национальной инспекции труда (PIP). Изменения направлены на борьбу с использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых и исполнения обязательств в рамках Национального плана восстановления. Законопроект уже передан на рассмотрение Сейма.
Польша опубликовала официальный перечень дефицитных профессий, чтобы облегчить трудоустройство иностранцев, в частности украинцев. Больше всего работников ищут в следующих областях:
  • инженерия (технологи, строители, механики, электрики);
  • врачи без специализации или те, кто ее получает;
  • медицинские специалисты с высокой квалификацией;
  • медсестры и акушерки;
  • преподаватели иностранных языков;
  • программисты, разработчики и администраторы баз данных;
  • операторы энергетического оборудования;
  • ассистенты преподавателей;
  • кровельщики, сантехники, трубопроводчики;
  • водители автобусов и трамваев.
Для этих профессий предусмотрена более быстрая процедура получения разрешений на работу и легализации пребывания. В министерстве отмечают, что именно в этих областях иностранцы имеют наибольшие шансы быстро трудоустроиться.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems