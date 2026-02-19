0 800 307 555
Какие украшения не потеряют в цене через 10 лет

В экономике существует термин «safe haven», что означает тихая гавань, и золото — главный его символ. В 2026 году золото продолжает демонстрировать стабильный рост.
О том, какие драгоценности и камни можно покупать для инвестиций, пишет bigkyiv.
Кстати, как перевозить золото и другие драгоценные металлы через границу, мы рассказывали в этой статье — Как перевозить золото и другие драгоценные металлы через границу.
Покупая украшение из золота 585 или 750 пробы, вы фактически приобретаете твердую валюту. В отличие от техники или автомобилей, которые теряют 30% стоимости, как только вы выходите из магазина, золотое украшение всегда имеет ликвидную стоимость металла.
С точки зрения финансов, покупка бижутерии, даже очень дорогой и брендовой — чистые расходы. Через 10 лет такие изделия обычно превращаются в металлолом, не имеющий перепродажной стоимости, поскольку неблагородные металлы окисляются, а напыление стирается.

Ювелирный капитал

Рациональный подход предполагает покупку классических моделей (так называемых «investment pieces»). Это лаконичные кольца-солитеры, массивные цепи классического плетения и серьги с драгоценными камнями. Такие вещи не выходят из моды, что позволяет реализовать их на вторичном рынке не как «лом», а как полноценное изделие.
ТОП-4 камня

Чтобы ваше украшение через 10 лет стоило дороже, стоит обратить внимание на «большую четверку»:
  1. Бриллианты. Особенно с сертификатом GIA. Чем выше характеристики цвета и чистоты, тем быстрее растет цена.
  2. Сапфиры и Изумруды. Природные экземпляры без термической обработки становятся редкостью, что с каждым годам автоматически повышает их цену.
  3. Рубины. Качественные рубины насыщенного цвета «голубиная кровь» сегодня растут в цене быстрее бриллиантов.
Инвестиционным считается камень весом от 0.5−1 карата. Мелкая «россыпь» (бриллиантовая крошка) обычно не имеет значительной перепродажной стоимости, поэтому для инвестиций лучше выбрать один большой камень, чем сотню мелких.
Кстати, в новом подкасте мы говорим о культуре инвестирования и куда вложить свои сбережения. Вы узнаете, как перейти от хаотичных сбережений к созданию профессиональной финансовой системы, которая будет работать десятилетиями. Послушайте, чтобы узнать, как начать инвестировать, если у вас есть первая тысяча долларов.
По материалам:
Finance.ua
ЗолотоДеньгиИнвестиции
