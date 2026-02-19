Как разбогатеть в Украине? Секреты инвестиционного портфеля на миллионы Сегодня 13:33 — Личные финансы

Как разбогатеть в Украине? Секреты инвестиционного портфеля на миллионы

Финансовая стабильность — это способность обеспечить себя завтра и в дальнейшем будущем.

Все больше украинцев обращают внимание на инвестиции. Этот инструмент позволяет хранить и приумножать капитал без ежедневного контроля бизнеса.

Так куда же инвестировать в 2026 году? Как разбогатеть быстро и навсегда? Какие популярные инвестиции в 2026?

Юрием Милениным, инвестиционным советником из команды Brave Capital. Об этом говорится в новом подкасте и, где Олесь Вареник общается с, инвестиционным советником из команды Brave Capital.

Вы узнаете, как перейти от хаотичных сбережений к созданию профессиональной финансовой системы, которая будет работать десятилетиями. Прослушайте, чтобы узнать, как начать инвестировать, если у вас есть первая тысяча долларов.

Об этом все подробно смотрите в нашем видео:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.