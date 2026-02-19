Как разбогатеть в Украине? Секреты инвестиционного портфеля на миллионы
Финансовая стабильность — это способность обеспечить себя завтра и в дальнейшем будущем.
Все больше украинцев обращают внимание на инвестиции. Этот инструмент позволяет хранить и приумножать капитал без ежедневного контроля бизнеса.
Так куда же инвестировать в 2026 году? Как разбогатеть быстро и навсегда? Какие популярные инвестиции в 2026?
Об этом говорится в новом подкасте и, где Олесь Вареник общается с Юрием Милениным, инвестиционным советником из команды Brave Capital.
Вы узнаете, как перейти от хаотичных сбережений к созданию профессиональной финансовой системы, которая будет работать десятилетиями. Прослушайте, чтобы узнать, как начать инвестировать, если у вас есть первая тысяча долларов.
Об этом все подробно смотрите в нашем видео:
